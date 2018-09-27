صيّاد يفارق الحياة غرقا بشاطئ "سيدي الطوال"

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لقي شخص يبلغ من العمر 38 سنة مصرعه غرقا في عرض المحيط الأطلسي، على مستوى شاطىء "سيدي الطوال"، الواقع في النفوذ الترابي للجماعة الترابية سيدي بيبي، غرب اشتوكة آيت باها.

وحسب إفادات شهود عيّان فإن المفارق للحياة، الذي ينحدر من إنزكان، كان قد قصد الشاطىء من أجل ممارسة هواية الصيد بالصنارة، قبل أن يفقد توازنه ويسقط في عرض مياه المحيط.

وانتشلت عناصر الوقاية المدنية جثة الغريق من المياه، وأشرفت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي على نقلها صوب مستودع الأموات، كما فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادثة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.