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"كلية الحقوق" في سلا تدين "مغالطات إعلامية"

"كلية الحقوق" في سلا تدين "مغالطات إعلامية"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 19:10

أشارت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى أن "العديد من المواقع الاجتماعية والإلكترونية وبعض الجرائد المكتوبة، قبل وبعد الدخول الجامعي لموسم 2018/2019، تناولت مواضيع تخص الكلية دون التأكد من مصادرها، ما أساء، عن قصد أو غير قصد، إلى مكوناتها من طلبة وأساتذة وموظفين وشخص العميد".

وجاء في بلاغ صادر عن الكلية أن "العميد لا صلة له بصفحة خاصة بالموقع الاجتماعي فيسبوك، وبالتالي فإن الصفحة المتداولة في الموقع المذكور لا علاقة لها بشخصه، وهي من فعل فاعل ويراد بها الإساءة إلى سمعة العميد والكلية بصفة عامة"، مضيفا أن "الكلية تحتفظ في شخص عميدها بحقها في اللجوء إلى القضاء، واتباع المساطر القانونية لكشف من وراء هذه الصفحة التي أساءت بشكل كبير إلى العميد".

وأكّدت الكلية، في البلاغ ذاته، "تعاونها وتواصلها مع الجسم الإعلامي المغربي بجميع أنواعه، تحقيقا لمبدأ الشفافية في احترام متبادل بين الطرفين"، مطالبة في الوقت ذاته رجال ونساء الإعلام بـ"التأكد من المعلومة حسب أخلاقيات المهنة قبل نشرها، وطلب التوضيح من إدارة الكلية كلما اقتضى الأمر ذلك".

وجاء في نهاية البلاغ: "تأكيدا لانفتاح الكلية على محيطها الخارجي، وخاصة الإعلامي، لما يلعبه من دور مهم في تحقيق التواصل مع الرأي العام، نؤكّد أن إدارة الكلية ستظل دائما رهن إشارة الإعلام المغربي دحضا للإشاعة وترسيخا للمعلومة الصحيحة".

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