24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/09/2018
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:49
|07:15
|13:24
|16:44
|19:23
|20:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- تأهل نهضة بركان إلى ربع نهاية كأس العرش
- "شهيدة الهجرة" تحصد التضامن .. وابن عم الملك يدخل على الخط
- قاصر تلقي بنفسها من الطابق الثالث في سطات
- طرد معلمة أعطت تلاميذها صفرا بولاية فلوريدا
- أخنوش: هجمات "البيجيدي" مرفوضة .. وادعاءات "الإخوان" عقيمة
شحلان و"عربية الأعمال": قوة اللغة تتمثل في مخزونها العلمي (5.00)
- أخنوش: هجمات "البيجيدي" مرفوضة .. وادعاءات "الإخوان" عقيمة - (219)
- مقتل شابة مغربية برصاص "البحرية الملكيّة" يثير انتقادات حقوقية - (142)
- المغرب يراسل باريس لتحسين الفرنسية لدى أساتذة المواد العلمية - (107)
- ساكنة "كاريانات" بالبيضاء تحضّر لـ"يوم الرحيل" واللجوء إلى سبتة - (107)
- حزب العدالة والتنمية يطالب وزيرا من "الأحرار" بمغادرة الحكومة - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
قاصر تلقي بنفسها من الطابق الثالث في سطات
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 21:10
أفادت مصادر هسبريس بأن فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة ألقت بنفسها، اليوم الأربعاء، من الطابق الثالث لإحدى العمارات السكنية بإقامة "أبو فارس"، بطريق ابن أحمد نواحي سطات، في محاولة منها لوضع حدّ لحياتها، في ظروف ولأسباب مازالت تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية.
الحادث استدعى قدوم عناصر من الأمن الوطني وممثل عن السلطات المحلية وأفراد من الوقاية المدنية، فجرى نقل القاصر على وجه السرعة نحو قسم المستعجلات بمستشفى سطات لتلقي العلاج.
وأفادت مصادر طبية بأن الحالة الصحية الحرجة للقاصر استدعت إجراء كشف لها بجهاز "السكانير"، ووضعها بقسم العناية المركزة، حيث لازالت تتقلى العلاجات الضرورية إلى حدود الآن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - كريم الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 21:59
الانتحار يكون غالبا سببه الاكتئاب الحاد و الامراض النفسية...اما من ينتحر بسبب العشق أو ظروف الحياة القاسية فهو جبان و لا يستطيع مواجهة الحياة ...الحياة معركة لا مكان للجبناء فيها.
2 - متتبع الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 22:10
ماذا وقع في البلاد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
3 - الوطنية الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 22:10
الوزراء ديالنا ولاوا بحال شي كلاسات ديال الحمام مصاطحين مع بعضهم بعض واحد ما يحمل الاخر كيفاش غادي يخدمو البلاد . غادية غير اللور اللور الفوضى غادي تنوض الله يحضر السلامة
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3