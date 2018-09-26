24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. طرد معلمة أعطت تلاميذها صفرا بولاية فلوريدا (5.00)

  2. شحلان و"عربية الأعمال": قوة اللغة تتمثل في مخزونها العلمي (5.00)

  3. طلبة يشتكون تأخّر المنح بدار الحديث الحسنية (5.00)

  4. مديرية الضرائب تشجع تسوية وضعية المخالفين (5.00)

  5. ترويج الخمور يورّط أشخاصا نواحي سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قاصر تلقي بنفسها من الطابق الثالث في سطات

قاصر تلقي بنفسها من الطابق الثالث في سطات

قاصر تلقي بنفسها من الطابق الثالث في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 21:10

أفادت مصادر هسبريس بأن فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة ألقت بنفسها، اليوم الأربعاء، من الطابق الثالث لإحدى العمارات السكنية بإقامة "أبو فارس"، بطريق ابن أحمد نواحي سطات، في محاولة منها لوضع حدّ لحياتها، في ظروف ولأسباب مازالت تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية.

الحادث استدعى قدوم عناصر من الأمن الوطني وممثل عن السلطات المحلية وأفراد من الوقاية المدنية، فجرى نقل القاصر على وجه السرعة نحو قسم المستعجلات بمستشفى سطات لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر طبية بأن الحالة الصحية الحرجة للقاصر استدعت إجراء كشف لها بجهاز "السكانير"، ووضعها بقسم العناية المركزة، حيث لازالت تتقلى العلاجات الضرورية إلى حدود الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كريم الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 21:59
الانتحار يكون غالبا سببه الاكتئاب الحاد و الامراض النفسية...اما من ينتحر بسبب العشق أو ظروف الحياة القاسية فهو جبان و لا يستطيع مواجهة الحياة ...الحياة معركة لا مكان للجبناء فيها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - متتبع الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 22:10
ماذا وقع في البلاد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - الوطنية الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 22:10
الوزراء ديالنا ولاوا بحال شي كلاسات ديال الحمام مصاطحين مع بعضهم بعض واحد ما يحمل الاخر كيفاش غادي يخدمو البلاد . غادية غير اللور اللور الفوضى غادي تنوض الله يحضر السلامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.