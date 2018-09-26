قاصر تلقي بنفسها من الطابق الثالث في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة ألقت بنفسها، اليوم الأربعاء، من الطابق الثالث لإحدى العمارات السكنية بإقامة "أبو فارس"، بطريق ابن أحمد نواحي سطات، في محاولة منها لوضع حدّ لحياتها، في ظروف ولأسباب مازالت تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية.

الحادث استدعى قدوم عناصر من الأمن الوطني وممثل عن السلطات المحلية وأفراد من الوقاية المدنية، فجرى نقل القاصر على وجه السرعة نحو قسم المستعجلات بمستشفى سطات لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر طبية بأن الحالة الصحية الحرجة للقاصر استدعت إجراء كشف لها بجهاز "السكانير"، ووضعها بقسم العناية المركزة، حيث لازالت تتقلى العلاجات الضرورية إلى حدود الآن.