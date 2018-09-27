أمن طنجة يداهم فيلا ويضع حدا لنشاط "إيكو"

هسبريس من طنجة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، من إيقاف شخص مصنف خطر، من ذوي السوابق القضائية، ومبحوث عن بموجب عدد من البرقيات الوطنية لتورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية.

وجرى إيقاف هذا الشخص المسمى "أ.م" والملقب بـ"إيكو" إثر مداهمة أمنية لفيلا بمدشر "واد أليان"، حيث كانت رفقته أربع فتيات فضلا عن حارس الفيلا.

وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز 420 غراما من مخدر الكوكايين و745 قرصا مخدرا ومبلغ مالي مهم وخمور مهربة وأدوات تستخدم في تدخين الشيشة، إضافة إلى حجز سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وسيوضع الموقوف، إلى جانب حارس الفيلا والفتيات الأربع، رهن الحراسة النظرية قصد البحث معه بإشراف من النيابة العامة المختصة، بتهم تتعلق بالفساد والتحريض عليه والتغرير بقاصر.