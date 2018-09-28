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الدرك ينهي نشاط مرتكب سرقات في بني انصار
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 00:30
تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز فرخانة، التابع لبلدية بني انصار في إقليم الناظور، من توقيف مشتبه بارتكابه سرقات عدة، كان محور شكايات عديدة من مواطنين تعرضوا لسلب ممتلكاتهم.
الموقوف (ح. د)، في العشرينات من عمره، تم رصد تحركاته وتوقيفه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وقد سبق لمصالح الدرك الملكي بمركز فرخانة أن باشرت تحرياتها في الشكايات التي توصلت بها، وحددت هوية المشتبه فيه الذي روع الساكنة.