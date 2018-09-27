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الرئيسية | حوادث | من الفقر إلى الرصاص .. والدة حياة تروي قصة "شهيدة الهجرة"

من الفقر إلى الرصاص .. والدة حياة تروي قصة "شهيدة الهجرة"

من الفقر إلى الرصاص .. والدة حياة تروي قصة "شهيدة الهجرة"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:31

"ابنتي كانت تودُّ الهجرة إلى إسبانيا من أجل إخراجي من الفقر الذي أنا فيه ومساعدتي على مواجهة كدر العيش، لكنَّ المسكينة قُتلت. لقد سلبوا مني ابنتي"، بهذه العبارات لخصت والدةُ شهيدة الهجرة، حياة بلقاسم (20 سنة)، حكاية طالبة قانون أرادت أن تعبُرَ المتوسط أملاً في الوصول إلى الضفة الأخرى، لكن رصاص "البحرية الملكية" أجْهضَ حلمها وألقى بها جثة هامدة.

تفاصيلُ القصة تسترجعُها بحسرة بادية أمّ الضحية المكلومة في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية من داخل منزلها بتطوان، وتقول: "ابنتي المسكينة خرجتْ من منزلها في الصباح الباكر من أجل مساعدتي على هولِ الحياة لكنهم قتلوها في البحر قبل أن تصل إلى إسبانيا، المخزن قتل ابنتي وضيَّعني فيها (...) حقي عند الله في الذي أخذ مني ابنتي وفي من قتلها"، مضيفة والدموع تنهمرُ من مقلتيها: "أريد ابنتي، أريد حق ابنتي، أنا لا أريد شيئا منهم، أريد أن آخذ حقي من اللّي رْزاوْني في بنْتي".

وتحكي الأم المفجوعة بفراق ابنتها أنها تلقت خبر الوفاة في تمام الساعة الحادية عشر ليلاً عندما حضرَ إليها عون السلطة محمّلاً بجثة ابنتها، وتقول: "ابنتي لم تغرق، ابنتي ماتت بالسلاح، الله ياخُذْ فيهم الحق".

وتوالتْ الكلمات الجريحة على لسان الثكلى: "ابنتي خرجت من المنزل على الساعة السادسة صباحاً، طلبت مني أن أدعو لها. هي مرضية عند الله"، قبل أن تعبّر عن حسرتها لخسارة ابنتها بالقول: "كونْ غيرْ مَخَليتْهاشْ تَمْشي نْسْعا بها ومنخليهاش تموت بْهَذيكْ الطريقة".

من جانبه، عبّر قريب من عائلة الضحية عن ألمه الشديد لفراق الشابة الخجولة المجدة في دراستها، وقال: "لقد كانت تساعدُ والديها، لكن الدولة فرطت فيها كما فرطت في هذا الجيل"، مضيفا: "لقد دفنوا جثثها ولا نعرف بعد ماذا سيحصلُ في القادم من الأيام"، وفق تعبيره.

ويحكي الرجل وهو يقف قريباً من منزل الضحية: "لقد قالوا لنا إن الضحية غرقت بعدما انقلب القارب في عرض البحر لكن الناس لا يقولون هذا الكلام، الضحية توفيت برصاص البحرية الملكية وهناك شبان آخرون أصيبوا وجرى نقلهم إلى المستشفى".

وكانت مصادر حقوقية محلية من تطوان أشارت إلى أن حادث إطلاق النار على زورق إسباني من طرف البحرية المغربية أدى إلى موت شابة مغربية (22 سنة) متأثرة بجروح بليغة وجرح ثلاثة شبان آخرين، اثنان منهم يرقدان بمستشفى محمد السادس، في حين تم نقل الثالث إلى الرباط لأن جروحه خطيرة.

وكانت وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، اضطرت إلى إطلاق النار على قارب مطاطي سريع (غو فاست) بعد عدم امتثال سائقه للتحذيرات الموجهة إليه، وهو مواطن من جنسية إسبانية كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - abybakk الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:42
وكانت وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية
Normalement vous êtes lâ pour protéger les marocains et pas pour les tuer surtout quand ils sont innocents
ça fait des années que des immigrés étrangers affluent sur les ports de l'Italie et d'Espagne et aucun n'a été abattu par des balles de la marine de ces pays et pourtant, il sont ces immigrés ne sont pas des européens
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21
2 - حاء ريم الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:44
كلام في السياسة



المؤشرات المقلقة التي برزت، بشكل مسترسل ومؤلم، تعيد التذكير بأن الأزمة التي يعيشها المغرب ليست وليدة ضعف في المشاريع، أو تعثر في إنجازها، أو عدم قدرة الحكومة على ترجمة رؤية الملك وطموحه.




بلال التليدي
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-26
3 - السوسي الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:45
أوروبا مافيها والو كون شافو شحال ديال الحراكة والمتشردين ينامون في شوارع باريس و بروكسل مايقمروش ب حياتهم الشباب يصدقون تلك الصور والأكاذيب على الفايسبوك. لكن الواقع أسوأ بكثير.
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-22
4 - بلبل الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:46
كفانا من العاطفة، العاطفة لا تسمن وتغني من الجوع كما يقولون، تحية للبحرية الملكية،رفعت راسنا أمام الأربيبن،والعالم.
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-136
5 - الكيزي محمد الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:46
إناالله وإنا إليه راجعون . رحمها الله الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون. هكذا يقتل الشباب المغربي بذل أن نوفر لهم مستقبلهم . الله يكون في عون والدتها . ويرزقها الله الصبر والسلوان. والله ياخذ حقها من الذين تسببوا في قتلها.
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55
6 - بشير الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:46
كان الله في عونك يا اختي في هذا المصاب الجلل والهمك الصبر على فقدانها وعوضك عنها ورزقك من حيث لا تحتسبين وانا لله وانا اليه راجعون وجعلها الله من اهل الجنة آمين
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42
7 - marocain الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:47
والله لبلاد مشات،استعدوا جميعا المغاربة،ان لله وان اليه راجعون.
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31
8 - فاطمة الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:47
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الله يرزق صبر قاصحة
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20
9 - Hamza الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:47
أفينك آ سي الخلفي فين هوما فرص الشغل ؟
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41
10 - منى الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:47
اللهم ارحم الفقيدة يارب و ارزق أمها الصبر و السلوان ، لكن لا تلقو أنفسكم للتهلكة ، و الممات يا أبناء مغربي ، اللهم ارزق كل نفس ما تمنت يا واسع الأرزاق
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13
11 - moi الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:48
اولا الله يرحم الا مات و يشافي لي تصاب لكن كيضهر ليا اننا كنبالغوا شويا كيف ما كنقولوا طاحت البقرة و كثروا الجناوة انا كنعرف كيهربوا الناس من بلادهم الى فيها الحرب او المجاعة اما حنا لحمد لله بلد السلام و الامن و ماعندناش و ماخصناش قارب غادي بليل كيوقفوه مابغا يوقف ما عرفوه ديالمن شنوا بغيتوا يديروا ليه ؟جاوبوا
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-32
12 - مغربي من مغاربة الشتات الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:48
المخزن هو المسؤول عن كل ما يقع للمغاربة ، المغرب أصبح سجن كبير لكل مغربي الكل يريد الهروب
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29
13 - NOUMRI الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:49
خلاصة الكلام رسالة الى الشباب دكورا و إناتا اللدين يفكرون في الحريك أن ركوب البحر يساوي رصاصة في الرأس و كل ما سيخسرونه عليكم هو بلاغ صغير مقتضب يقول أن وحدة قتالية للبحرية الملكية أطلقت الرصاص على زورق رفض التوقف و سيتم دفنكم في أسرع وقت ممكن و تحت حراسة أمنية مشددة سبحان الله مند سنين و الزوارق تعبر البحر دهابا و أيابا و لم نسمع عن إطلاق النار حين إحتلت إسبانيا جزيرة ليلى بدأتم بالرغيب و اطليب و نندد و نحتج و لم تجرؤا على إطلاق و لا رصاصة واحدة و لو بالخطأ و حين وجد شباب فرصة للهروب من جحيم المسؤولين الفاسدين و طمعا في حياة أفضل أطلقتم الرصاص بدون رحمة على أولاد لبلاد و مرة أخرى لم تجرؤا على إطلاق الرصاص على ساىق الزورق لأنه يحمل الجنسية الإسبانية و لو كان هو من قتل ستقوم القيامة عليكم لكن ضحيتم بابناء الوطن لأنهم مجرد حشرات و براغيت بالنسبة لكم أبغاوا إحركوا خلوهم طريق السلامة راه ألي امشى راه هناكم أنتهى الكلام
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22
14 - dak الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:51
الاحرار مشغولون بالرد على البيجيدي والبيجيدي تايرد على الاحرار والقانون تايطبق على المغاربة بالزرواطة والحبس وحتى القرطاس والحقوق غير لكروش لحرام .ويبقى السؤال منذ الستينات واش حنا هوما حنا يا قلبي ولا محال ؟
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5
15 - siham الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:51
لك الله يا وطني. حسبنا الله ونعم الوكيل
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5
16 - سعيدة الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:53
ألله يرحمها ويرحمنا جميعاً
إن لله وإنا إليه راجعون
ها نحن أحياء نرزق وموتى فوق الأرض
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1
17 - ismail الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:56
الله يأخد الحق فليكان سباب بلاد الهم
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4
18 - مغربي الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:58
انا لله وانا اليه راجعون دمها في رقبة من اوصل البلاد الى الهاويه
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3
19 - غيور الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:59
يجب مساعدة هده السيدة ولكن لا يمكن ان نطلب من السلطة عدم القيام بحماية المياه الاقليمية خصوصا في مواجهة اصحاب زوارق الفانتوم الاسبان الدين استباحو سيادة المغرب وارادو ان يجعلوه اضحوكة بدعم الامتتال للامر بالتوقف
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2
20 - مغربي الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:59
يا من صدعت رؤوسنا بالجزائر و حكامها و تدعون ان الجزائر اسوء من المغرب هل رأيتم جزائري واحد يبكي من ظلم الحكومة او تسلط اشخاص أو يبكي في اليوتوب لان حقه مهضوم لا طبعا... الترتيب الاخير لهذه السنة في التنمية بخصوص المغرب يندر أن هنالك خلل كبير و كبير جدا الى درجة أن دول تعوم فيها الفوضى و الحروب مثل ليبيا وتونس و مصر و العراق و فلسطين احسن من المغرب في الترتيب العالمي
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21 - مول حمص الخميس 27 شتنبر 2018 - 16:00
ممنوع مغادرة المغرب بدون اذن السلطات ... واي اخلال بقرار المنع سيتعرض صاحبه لنيران البنادق الاوتوماتيكية للبحرية الملكية ...
باغيين الاتحاد الاوروبي يكعى علينا ويقول المغرب مبقاش شرطي حدود ناجع ...وتمشي تشووف التنمية البشرية ديال بصح و النقى و فرص الشغل ...ايواا !!! كيفاش غادي يولي يبان ليك المغرب ديال نشرة الثامنة
على الاقل في المغرب كاينة صلاة الاستسقاء ملي تتشوف الدولة بلي شتا جاية ...
كاين رايبي جامد ... كاينة الشمس وهي مصدر للفيتامين دال ...
علاش تتقولو لماذا لم يتم اطلاق الرصاص على البوارج الاسبانية التي اقتحمت جزيرة ليلي و اعتقلت الجنود المغاربة من فوق الجزيرة ... وا دابا راه ميمكنش ...!.
نتا مغربي عندهم الحق يقتلوك اما اسباني الجنسية راه ينوض الصداع ...وتقدر تنوض حرب ...يصدق المغرب دافع الدية و الجزية دقة وحدة ...
لا تهربو من المغرب بقاو هنا باش نطلبو بيكم المساعدات من الخارج
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22 - fdouli الخميس 27 شتنبر 2018 - 16:01
إنَّا لله وإنا اليه راجعون، اللهم صبر قلبها وارحم ضعفها وقلة حيلتها وخفف حزنها وقوي صبرها على فِراق إبنتها يا رب
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