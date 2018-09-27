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توقيف تونسيين بجوازات سفر مغربية بمعبر فرخانة
الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:43
تمكنت عناصر شرطة الحدود بفرخانة، التابعة ترابيا لعمالة إقليم الناظور، من توقيف ستة تونسيين حاولوا الدخول إلى مليلية باستعمال جوازات سفر مغربية.
التدقيق في جوازات السفر مكن الأمنيين من اكتشاف أنها في ملكية مواطنين مغاربة، ليتقرر توقيف حامليها على الفور وتسليمهم لعناصر الشرطة القضائية بالناظور.
وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار انتهاء التحقيق معهم من أجل المنسوب إليهم.