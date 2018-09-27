طعنة تقتل شابا عشرينيا في مدينة ورزازات

هسبريس من ورزازات

اهتز حي وادي الذهب بمدينة ورزازات، اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني على يد صاحب محل تجاري.

ووفق مصادر محلية فإن "الشاب تعرض للطعن إثر محاولته الهجوم على صاحب المحل"، مشيرة إلى أنه سقط أرضا بعد الإصابة، ليتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق.

المصادر ذاتها أكدت أن مصالح الشرطة القضائية ألقت القبض على الضنين، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، لمعرفة جميع ملابسات ودوافع ما جرى.