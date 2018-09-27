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كُتّاب وآراء
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طعنة تقتل شابا عشرينيا في مدينة ورزازات
الخميس 27 شتنبر 2018 - 18:06
اهتز حي وادي الذهب بمدينة ورزازات، اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني على يد صاحب محل تجاري.
ووفق مصادر محلية فإن "الشاب تعرض للطعن إثر محاولته الهجوم على صاحب المحل"، مشيرة إلى أنه سقط أرضا بعد الإصابة، ليتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق.
المصادر ذاتها أكدت أن مصالح الشرطة القضائية ألقت القبض على الضنين، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، لمعرفة جميع ملابسات ودوافع ما جرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - فرح الخميس 27 شتنبر 2018 - 18:21
الله اعلم هذا مول المحال بغى يدافع على راسه من القتيل ..وحصل ما لايحمد عقباه لاحول ولاقوة الابالله ..
2 - امينة الخميس 27 شتنبر 2018 - 18:25
رحم الله الفقيد و الله يكون في عون التاجر و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ما بقينا كنسمع غير قتل،انتحر،اغتصب،اللهم الطف بعبادة.
3 - المقاطع المحبوب الخميس 27 شتنبر 2018 - 18:31
فنعم التاجرهذا.دفاعاعن نفسه
وعن تجارته أناكذلك وقعت لي
نفس القضية البعض يقول يعطيك
خمسة دراهم لقطع جوج سجائر
وبالتالي يطلب منك الصرف ديال
200درهم فضربته بالعصي مرتين
فوق الرأس جوج الغرازي وبالتالي
طلب مني شيخ الحومة أن أغيب
فترة ففعلت وطلب مني 20 درهما
فأديتهاللشيخ فحفظني الله من
بأس ذلك المهاجم وهاجرالمنطقة
وعن تجارته أناكذلك وقعت لي
نفس القضية البعض يقول يعطيك
خمسة دراهم لقطع جوج سجائر
وبالتالي يطلب منك الصرف ديال
200درهم فضربته بالعصي مرتين
فوق الرأس جوج الغرازي وبالتالي
طلب مني شيخ الحومة أن أغيب
فترة ففعلت وطلب مني 20 درهما
فأديتهاللشيخ فحفظني الله من
بأس ذلك المهاجم وهاجرالمنطقة
4 - NOUMRI الخميس 27 شتنبر 2018 - 18:33
إدا كان المحل التجاري مزود بكاميرات المراقبة فما على صاحبه سوى تسليم التسجيلات حتى يتم التأكد مما وقع وهل هي حالة دفاع عن النفس أم جريمة قتل و هدا الحادت يدكرني بأخر وقع في مدينة باريس الفرنسية حين تعرض صاحب محل لبيع المجوهرات لأعتداء من طرف أحد الأشخاص الدي قام بضربه على الرأس مباشرة بعد فتحه باب محله ليسقط أرضا و اتناء محاولة إلتحاقه بزميله محملا بالمسروقات الدي ينتظره على متن دراجة نارية تمكن صاحب المحل من أستعادة الوعي ليتمكن من حمل مسدس عنده المحل ليطلق رصاصة على اللص الدي سقط أرضا ليفر زميله حيت قامت دجة في فرنسا و تم إعتبار المسألة هي دفاع عن النفس و بعد البحت و التحري و شهادة الشهود افرج عن صاحب المحل
5 - الفيلسوف الخميس 27 شتنبر 2018 - 18:35
نحن في دولة الحق و القانون ، وغير مسموح حتى في حالة الغضب و الشجار استعمال الاسلحة البيضاء.. هو الآن مجرم باسم القانون مهما كانت دوافعه ،. و الاستماع اليه فقط من اجل معرفة ملابسات الواقعة..
6 - kenitra36 الخميس 27 شتنبر 2018 - 18:36
تعرض للطعن إثر محاولته الهجوم على صاحب المحل،
صاحب المحل حول الدفاع عن نفسه
صاحب المحل حول الدفاع عن نفسه
7 - فؤاد اعراب الخميس 27 شتنبر 2018 - 18:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان صاحب المحل يدافع عن نفسه وعن أعراضه فإنني أعلن كامل تعاطفي وتضامني معه ، كفى جرائم وكفى ترويع للناس
8 - hamid الخميس 27 شتنبر 2018 - 19:01
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الشاب الله يعلم بهم
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