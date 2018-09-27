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كُتّاب وآراء
شاب ينهي حياة خليلته بسلاح أبيض في فاس
تمكنت مصالح منطقة أمن بندباب عين قادوس، التابعة لولاية أمن فاس، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 24 سنة، للاشتباه في تورطه في جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض مفضي إلى الموت، ذهبت ضحيتها فتاة من ذوي السوابق القضائية أيضا.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن "المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتعريض الضحية، التي تربطه بها علاقة غير شرعية، لطعنة قاتلة على مستوى العنق بحي ظهر الخميس، وذلك بسبب خلافات شخصية بينهما، قبل أن يتم على الفور توقيف هذا الأخير وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء".
وأضاف البلاغ الصادر عن DGSN أنه "تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة".