وفاة قاصر سقطت من الطابق الثالث في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

فارقت فتاة تبلغ من العمر 14 سنة الحياة الخميس بقسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني بسطات، متأثرة بجروح وكسور خطيرة أصيبت بها بعد إلقاء نفسها من الطابق الثالث لإحدى العمارات السكنية بإقامة "أبو فارس"، بطريق ابن أحمد شرق المدينة ذاتها.

حالة انتحار الفتاة استدعت انتقال عناصر من الأمن الوطني وممثل عن السلطات المحلية وأفراد من الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل القاصر فور سقوطها نحو قسم المستعجلات بمستشفى سطات لتلقي العلاج، وأحيلت على قسم الإنعاش، إلا أنها فارقت الحياة بسبب خطورة الجروح والكسور.

وأمرت النيابة العامّة المختصة طبيبا مختصّا في التشريح بإجراء معاينة وفحص لجثة الضحية، للتأكد من السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل الضابطة القضائية، لتحديد ظروف وملابسات إقدام القاصر على الانتحار.