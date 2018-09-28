24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1613:2316:4219:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "رايتس ووتش" تُطالب المغرب بالتحقيق في مقتل "شهيدة الهجرة" (5.00)

  2. قانون روسي يصرف المعاشات من "أموال الفساد" (5.00)

  3. إعلانات "الهجرة السرية" إلى أوروبا على فيسبوك تورط 12 شخصا (5.00)

  4. ديدان تغزو منازل ومدرسة بالعاصمة الاقتصادية (5.00)

  5. "شهيدة الهجرة السرية" تجلب انتقادات منابر دولية للهشاشة المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | النرجيلة تستنفر عناصر الشرطة بعاصمة سوس

النرجيلة تستنفر عناصر الشرطة بعاصمة سوس

النرجيلة تستنفر عناصر الشرطة بعاصمة سوس
هسبريس من أكادير
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 07:47

أقدمت عناصر المصلحة الأمنية المكلفة بمراقبة الأماكن العمومية بأكادير على مداهمة مجموعة من المقاهي التي تنشط في تقديم خدمات تدخين "الشيشة" بالمدينة.

وحسب مصدر أمني فقد مكنت هذه العمليات من حجز 133 قنينة نرجيلة ومستلزماتها، فضلا عن تحرير محاضر قضائية في حق مسيري المحلات العمومية المستهدفة.

المصدر نفسه زاد أن هذه العملية تندرج ضمن العمليات التي تباشرها المصلحة المذكورة باستمرار، والهادفة إلى محاربة ظاهرة "الشيشة"، ذات الأثر السلبي على الصحة والسكينة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.