النرجيلة تستنفر عناصر الشرطة بعاصمة سوس

هسبريس من أكادير

أقدمت عناصر المصلحة الأمنية المكلفة بمراقبة الأماكن العمومية بأكادير على مداهمة مجموعة من المقاهي التي تنشط في تقديم خدمات تدخين "الشيشة" بالمدينة.

وحسب مصدر أمني فقد مكنت هذه العمليات من حجز 133 قنينة نرجيلة ومستلزماتها، فضلا عن تحرير محاضر قضائية في حق مسيري المحلات العمومية المستهدفة.

المصدر نفسه زاد أن هذه العملية تندرج ضمن العمليات التي تباشرها المصلحة المذكورة باستمرار، والهادفة إلى محاربة ظاهرة "الشيشة"، ذات الأثر السلبي على الصحة والسكينة العامة.