ابتزاز بشهادة الزور يسقط ثلاثينيا في مدينة أكادير

هسبريس من أكادير

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بتكيوين من توقيف شخص، يبلغ من العمر 32 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز.

وحسب مصدر أمني فإن توقيف المشتبه فيه جرى إثر كمين تم نصبه من طرف مصالح الشرطة، بعد أخذ إذن النيابة العامة، على خلفية شكاية توصلت بها من مواطن يصرح بأن المعني بالأمر طالبه بمبلغ 5000 درهم مقابل الرجوع عن "شهادة زور" أدلى بها ضده في ملف قضائي؛ ليتم ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المذكور.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.