24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/09/2018
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:16
|13:23
|16:42
|19:20
|20:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- مديرو التعليم يغلقون هواتف الخدمة في سوس
- "وفا بنك" يواصل حصد الأرباح في المغرب وإفريقيا
- سلطات فاس تحجز مئات سيارات النقل السري
- زهرة صويبري .. مديرة تربوية توظف القراءة لمحاربة الهدر المدرسي
- أكاديمي إفريقي يرصد دوافع الهجرة .. الفقر والمغامرة واحتراف الكرة
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
ابتزاز بشهادة الزور يسقط ثلاثينيا في مدينة أكادير
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 05:35
تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بتكيوين من توقيف شخص، يبلغ من العمر 32 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز.
وحسب مصدر أمني فإن توقيف المشتبه فيه جرى إثر كمين تم نصبه من طرف مصالح الشرطة، بعد أخذ إذن النيابة العامة، على خلفية شكاية توصلت بها من مواطن يصرح بأن المعني بالأمر طالبه بمبلغ 5000 درهم مقابل الرجوع عن "شهادة زور" أدلى بها ضده في ملف قضائي؛ ليتم ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المذكور.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.