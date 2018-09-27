الحبس النافذ لكولونيل تلقّى رشوة في بيوكرى

رشيد بيجيكن من أكادير

أدانت هيئة القضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الحضرية لبيوكرى، الموقوف على خلفية تهمة الارتشاء، بعشر أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر.

وتعود فصول قضية توقيف موظف الشرطة، رئيس الهيئة الحضرية بمنطقة أمن بيوكرى، وهو برتبة "كولونيل"، إلى يوم الاثنين 10 شتنبر الحالي، حين نصبت له عناصر المركز القضائي بسرية الدرك ببيوكرى كمينا أسقطه متلبّسا بتلقي مبلغ مالي (500 درهم) من شخص يمتهن النقل المزدوج، بإحدى المقاهي في مدينة بيوكرى.

وكان وكيل الملك بابتدائية إنزكان قد أمر، في وقت سابق، بإيداع الموظف الأمني السجن المحلي لآيت ملول ومتابعته في حالة اعتقال، بعد إتمام التحقيق التمهيدي والتفصيلي معه، على إثر شكاية تقدم بها سائق سيارة للنقل المزدوج عبر الرقم الخاص بالتبليغ عن الرشوة والابتزاز، برئاسة النيابة العامة.

ومباشرة بعد الواقعة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المسؤول الأمني المذكور عن العمل، في انتظار اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة في حقه، في انتظار البتّ النهائي في قضيته من لدن القضاء.