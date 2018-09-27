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الرئيسية | حوادث | الحبس النافذ لكولونيل تلقّى رشوة في بيوكرى

الحبس النافذ لكولونيل تلقّى رشوة في بيوكرى

الحبس النافذ لكولونيل تلقّى رشوة في بيوكرى
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 27 شتنبر 2018 - 22:15

أدانت هيئة القضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الحضرية لبيوكرى، الموقوف على خلفية تهمة الارتشاء، بعشر أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر.

وتعود فصول قضية توقيف موظف الشرطة، رئيس الهيئة الحضرية بمنطقة أمن بيوكرى، وهو برتبة "كولونيل"، إلى يوم الاثنين 10 شتنبر الحالي، حين نصبت له عناصر المركز القضائي بسرية الدرك ببيوكرى كمينا أسقطه متلبّسا بتلقي مبلغ مالي (500 درهم) من شخص يمتهن النقل المزدوج، بإحدى المقاهي في مدينة بيوكرى.

وكان وكيل الملك بابتدائية إنزكان قد أمر، في وقت سابق، بإيداع الموظف الأمني السجن المحلي لآيت ملول ومتابعته في حالة اعتقال، بعد إتمام التحقيق التمهيدي والتفصيلي معه، على إثر شكاية تقدم بها سائق سيارة للنقل المزدوج عبر الرقم الخاص بالتبليغ عن الرشوة والابتزاز، برئاسة النيابة العامة.

ومباشرة بعد الواقعة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المسؤول الأمني المذكور عن العمل، في انتظار اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة في حقه، في انتظار البتّ النهائي في قضيته من لدن القضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - soultane الخميس 27 شتنبر 2018 - 22:40
رتبة كولونيل هي للجيش و ليست للشرطة. ارجو التصحيح
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32
2 - richi الخميس 27 شتنبر 2018 - 22:43
الله اهدي ما خلق على 500 درهم خرج على راسو وعاءلتو وزيدها الشوهة.الله احفظ
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37
3 - محمد الكرزوني الخميس 27 شتنبر 2018 - 22:45
الرشوة من كولونيل حبس عشرة اشهر و 500 درهم غرامة في ابريطانيا مخالفة الوقوف بالسيارة اي الباركين تساوي 650 جنيه استرليني و في المغرب تغريم شاب سرق ليأكل يغرم بحبس لعام و غرامة اكبر من الكولونيل اين الزجر في القانون في الاخير سيخرج بدون محاسبة قانون الغاب هو السائد
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8
4 - منيب الخميس 27 شتنبر 2018 - 22:50
الدرك يلقي القبض علر رجل أمن برتبة كولونيل يبدو أنها بداية لإنتقامات قادمة بين رجال الساطة في المغرب
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1
5 - يوسف الخميس 27 شتنبر 2018 - 22:55
الرجاء تطبيق القانون على الجميع،ونحن نعرف خروقات النقل المزدوج الذي كان سببا في إعتقال المعني. والله العظيم الكثير من رجال ألأمن بإنزكان يخرقون القانون ومنهم من خلد سنوات في المنطقة دون أن تطالهم أية محاسبة رغم ظلمهم للعديد من الناس.
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9
6 - سعيد الخميس 27 شتنبر 2018 - 22:55
عشرة أشهرها من أجله 500 درهم رشوة، إذن كم يستحق أصحاب رشاوى مئات ملايين الدراهم في الصفقات العمومية الكبرى، و كم يستحق من اختلس الملايير ،أليس المؤبد أو الإعدام كما تفعل الصين و الرصاصة يأدي ثمنها عائلته، لكن هيهات الفاسدين الكبار لا و لن يمسسهم سوء بل قد يعاقب من وشى بهم و فضحهم
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12
7 - 3arafa الخميس 27 شتنبر 2018 - 23:02
صاحب التعليق رقم 1 ..لا اخي توجد رتبة كولونيل في الامن الوطني أقسام الهياة الحضرية ..المكلفين بالسير والجولان .فقط للتصحيح
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9
8 - سوسي ولد اشتوكة الخميس 27 شتنبر 2018 - 23:08
للمعلومة و التصحيح لمعلق توجد بفعل رتبة كولونيل بجهاز امن المغربي فهو رئيس هيئة حضرية امن المدينة او قائد ممتاز، قيادة ومراقبة سير و الجولان بشارع العام لكن لا يصلها بعد عدة سنوات من العمل في جهاز الأمن.
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