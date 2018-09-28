أمن مراكش يوقف نرويجيّا تبحث عنه "الأنتربول"

هسبريس من الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش من إيقاف مواطن نرويجي من مواليد 1991، يشكل موضوع مذكرة بحث دولية من أجل الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد ومحاولة القتل العمد.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس أن إيقاف المواطن النرويجي جرى بناء على أمر دولي بإلقاء القبض أصدرته بحقه السلطات القضائية النرويجية، من أجل صلته بمحاولتي قتل باستعمال السلاح الناري، جرت أطوارهما ببلده الأصلي خلال سنتي 2012 و2015؛ وهو الأمر القضائي الذي عمّمته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول".

وجرى عرض المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة المختصة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، من أجل البت في مسطرة تسليمه إلى السلطات النرويجية باعتبارها الجهة التي تقدمت بطلب إيقافه.