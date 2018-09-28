الأمن يداهم مقهى ويوقف أشخاصا بخريبكة

هسبريس من خريبكة

تمكنت عناصر الأمن العمومي التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة من إيقاف عدد من الأشخاص كانوا يوجدون بداخل إحدى المقاهي بتجزئة الفتح بمدينة خريبكة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمخالفة النظم والقوانين المنظمة لسير أماكن عمومية واستغلال محل عمومي لتقديم مواد مضرة بالصحة والتحريض على الفساد.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس أن عمليات التفتيش، التي تمّ القيام بها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكنت من حجز 10 قنينات لتدخين النرجيلة"، مضيفة أن "التدخّل يأتي في إطار العمليات الأمنية الرامية إلى محاربة الجريمة بشتى أصنافها".

وجرى إيداع شخصين رهن تدابير الحراسة النظرية، يُشتبه في تورّطهما في التحريض على الفساد، فيما قدم المسير ونادل المقهى في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة.