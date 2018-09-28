مخدرات وسرقات موصوفة تورّط أشخاصا بخريبكة

هسبريس من خريبكة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمني الإقليمي بخريبكة من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية، لتورط أحدهما في الاتجار في المخدرات؛ فيما المشتبه فيه الثاني امرأة في الثلاثينيات من عمرها مبحوث عنها على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة.

وأشارت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن عمليات التفتيش، التي جرى القيام بها في القضية الأولى، مكّنت من حجز كمية من مخدر الشيرا وهاتف نقال كان يستعمل في تلقي طلبات الزبائن.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيهما وُضعا تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد تفاصيل أكثر حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

وفي عملية أخرى، عملت فرقة الشرطة القضائية على تفكيك شبكة متخصصة في السرقات الموصوفة، متكونة من أربعة أفراد مشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية، وكانوا يستهدفون ضحاياهم بمدينة خريبكة بعد تقسيم الأدوار في ما بينهم.