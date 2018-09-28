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الرئيسية | حوادث | انتشال جثة شاب مغربي توفي غرقا بمياه مليلية

انتشال جثة شاب مغربي توفي غرقا بمياه مليلية

انتشال جثة شاب مغربي توفي غرقا بمياه مليلية
متابعة من خالد ملوك
الخميس 27 شتنبر 2018 - 23:46

أعلنت مندوبية الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة أنه جرى انتشال جثة شاب مغربي توفي غرقا بشاطئ "أغوادو"، بعد مرور 24 ساعة من البحث من قبل مختلف قوات الإنقاذ البحري الإسباني.

وأفادت مصادر أمنية إسبانية بأن العثور على جثة الغارق، البالغ من العمر 21 عاما، جرى في حدود الساعة العاشرة من صباح الخميس، بعد تدخل عناصر الوقاية المدنية بناء على إشعار من شهود عيان رؤوا شخصا يطلب النجدة من وسط مياه البحر.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن أمواجا عاتية جرفت الهالك في منطقة غير محروسة، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه جرى تفعيل بروتوكول البحث عن الشخص الغارق بالاستعانة بأربعة غواصين وقاربين للإنقاذ ومروحية وعدة دوريات برية تابعة لفرقة الحرس المدني.

وأودت صحيفة "إل فارو دي ميليا" الإسبانية أن عناصر الإنقاذ استمرت في عملية البحث، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، إلى حين العثور على أغراض الشاب المغربي بين صخور الشاطئ المذكور، موضحة أنها نجحت في تحديد مكان وجود جثته التي نقلت إلى مركز للطب الشرعي قصد تحديد حيثيات هذه الواقعة المؤلمة.

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