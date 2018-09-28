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كُتّاب وآراء
شخصان يشهران السلاح الأبيض في وجه الشرطة
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن تمكن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من "توقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية العديدة، لتورطهما في تهديد عناصر دورية للشرطة باستعمال السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بملك الغير".
وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن "المشتبه فيهما، يشكل أحدهما موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، كانا قد عملا على تعريض عناصر دورية للشرطة للتهديد باستعمال السلاح الأبيض بأحد شوارع مدينة مكناس، فضلا عن كونهما متورطين أيضا في إلحاق خسائر مادية داخل إحدى المقاهي".
"هذه الوقائع تم توثيقها بمقطعي فيديو، تم تداولهما مساء أمس الخميس عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم توقيف الشخصين المعنيين بالأمر في محطة القطار بمدينة فاس؛ بعد مغادرتهما المدينة"، تردف DGSN ضمن البلاغ الذي أصدرته، ثم شددت على أن "المشتبه فيهما وضعا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
لاحظت شي ء غريب ونقط يجب معالجتها
دورية أمن ليلية تتكون من فردين فقط خائفين ومرعوبين ولم يخرجو من السطافيط بمعنى أنهم غير مؤهلين لذلك العمل أو تقاعس منهم
ما الفائدة من شخصين في سطافيط يتجولون في المدينة دون تدخل أو حتى الخروج منها الناس أتصلو بالشرطة لكي تنقدهم وليس للمشاهدة حنا خايفين وهما أكتر منا
لماذا لم يستعملو السلاح الوظيفي !!!
الأمن في المغرب معروف أنه يخاف من المجرمين و يتعامل بالعنترية مع المسالمين المواطنين الدراويش
والغريب في المقطع هو أن المجرمين لم يهربو خائفين بل ذهبو بواسطة دراجة نارية على خاطرهم والطامة الكبرى السطافيط لم تتبعهم !!!
هذا مايقع تماما في سلا دائما أشاهد فليل الصراع بجناوى هنا والسطافيط دارت من لهيه دون أهتمام حتى أننا لم نعد نهتم بها فالكل يعطي قيمة لصقور وماعندو غراض خصوصا فدوك جوج لي فالسطافيط لابسين الكسوة يتعاملون كأنهم في نزهة و يخرج سربيسهم على خير كاينزلو من السطافيط فالكسيدة أو ألى لقاو الصقور
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