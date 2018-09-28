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الرئيسية | حوادث | شخصان يشهران السلاح الأبيض في وجه الشرطة

شخصان يشهران السلاح الأبيض في وجه الشرطة

شخصان يشهران السلاح الأبيض في وجه الشرطة
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 10:55

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن تمكن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من "توقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية العديدة، لتورطهما في تهديد عناصر دورية للشرطة باستعمال السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بملك الغير".

وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن "المشتبه فيهما، يشكل أحدهما موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، كانا قد عملا على تعريض عناصر دورية للشرطة للتهديد باستعمال السلاح الأبيض بأحد شوارع مدينة مكناس، فضلا عن كونهما متورطين أيضا في إلحاق خسائر مادية داخل إحدى المقاهي".

"هذه الوقائع تم توثيقها بمقطعي فيديو، تم تداولهما مساء أمس الخميس عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم توقيف الشخصين المعنيين بالأمر في محطة القطار بمدينة فاس؛ بعد مغادرتهما المدينة"، تردف DGSN ضمن البلاغ الذي أصدرته، ثم شددت على أن "المشتبه فيهما وضعا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - حسام الجمعة 28 شتنبر 2018 - 11:11
ما دور المسدس إذا لم يستعمل في مثل هذه الحالة؟
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26
2 - وجدي الجمعة 28 شتنبر 2018 - 11:12
قاليك ابلاغ عندهم سوابق عدلية عديييييييييدة ولكن الشرطة قررت ماديرش معاهم المشاكيل داك الشي بينهم و بين المواطن المسكين ولكن عندما أشهرو السلاح الأبيض في وجه الشرطة ديالنا قررو اعتقالهم اوا بزاف حتى هوما مايحشموش خلاوهم يشرملو المواطن أش داهم لرجال الشرطة مساكن
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32
3 - موحا الجمعة 28 شتنبر 2018 - 11:13
نتمنى تنظيف الشوارع من هده الاشكال وتحية خاصة لمديرية الأمن التى تعمل ليلى نهار لمحاربة هده الوحوش
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20
4 - عتيقي عبدو الجمعة 28 شتنبر 2018 - 11:17
والله إنه فيديو مرعب تهديد سيارة الأمن بالسكاكين من الحجم الكبير. أمنيتي في هذا اليوم الجمعة ان تكون العقوبة القاسية
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8
5 - adi الجمعة 28 شتنبر 2018 - 11:17
السؤال هو: لماذا لم يتم التعامل معهم في الحين؟
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8
6 - من مكناس الجمعة 28 شتنبر 2018 - 11:18
وتبقى وزارة العدل المسؤولة عن تنامي الجريمة. في كون المحاكم المغربية خصوصا. اصبحت جدار قصير امام المجرمين و المغتصبين. اخترقوه بالرشاوي كاد يهدم بوجود سماسرة داخل المكان الموقر لاطلاق المجرم في اقرب الأجال و لو يشرمل امنيين او نصف المدينة... هو تكييف نعيشه... حتى اصبح المجرم يهدد الناس. انه سيخرج بعد يومين. لوجود. سماسرة القضاء وصولا للنطق بالحكم. بالتالي. جهود رجال الامن. و معانات المواطنين. تتزايد.
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7
7 - يوسسسسسف الجمعة 28 شتنبر 2018 - 11:24
راه هاداك الفيديو كا يبين فين وصلات الوقاحة و خرق القانون ف بلادنا. و الحمد لله اللي الامن اخدم بذكاء حتى قبضو عليهوم. برافو
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2
8 - عبدالمجيد الجمعة 28 شتنبر 2018 - 11:24
علاش خلاوهم حتى وصلو لمدينة فاس ، ماخافوش على المواطنين في محطة القطار و في القطار
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1
9 - متتبع الجمعة 28 شتنبر 2018 - 11:25
الحمد لله اخبار زوينة على العموم
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2
10 - zemmouri الجمعة 28 شتنبر 2018 - 11:26
تتبعنا جميعا الفيديو المتداول الدي يحمل فيه احد الاشخاص سيفا يهدد به رجال الامن هده الحالات اصبحت متداولة في جميع مدن المغرب اي ان نسبة 99% اصبحوا يحملون سلاحا ابيض واامواطن اصبح مرعوبا خاءفا من اي مكروه امام هده ااحالة والخكومة لم تتخد اي اجراء او قرار للحد من هده الظهيرة وفي راي المتواضع رغم انني لاافقهة في القانون يجب على الدولة ان تغيير قوانينها الجناءية فيما يخص حمل السلاح اي بالسجن من عشرون سنة وما فوق مع غرامة ويقصى من العفو
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3
11 - فلالي الجمعة 28 شتنبر 2018 - 11:30
أصبح المجرمون يتطاولون على الشرطة لأن أفراد الشرطة لم يعودوا كالسابق صناديد واقوياء وشرسين لديهم كرينتا بوليسية. اليوم اصبحوا رطبين بكوسين يرطبون شعورهم بالجيل.نريد بوليس حرش
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1
12 - نزهة وليست دورية أمن الجمعة 28 شتنبر 2018 - 11:37
شاهدت الفيديو هذا الصباح

لاحظت شي ء غريب ونقط يجب معالجتها

دورية أمن ليلية تتكون من فردين فقط خائفين ومرعوبين ولم يخرجو من السطافيط بمعنى أنهم غير مؤهلين لذلك العمل أو تقاعس منهم

ما الفائدة من شخصين في سطافيط يتجولون في المدينة دون تدخل أو حتى الخروج منها الناس أتصلو بالشرطة لكي تنقدهم وليس للمشاهدة حنا خايفين وهما أكتر منا

لماذا لم يستعملو السلاح الوظيفي !!!

الأمن في المغرب معروف أنه يخاف من المجرمين و يتعامل بالعنترية مع المسالمين المواطنين الدراويش

والغريب في المقطع هو أن المجرمين لم يهربو خائفين بل ذهبو بواسطة دراجة نارية على خاطرهم والطامة الكبرى السطافيط لم تتبعهم !!!

هذا مايقع تماما في سلا دائما أشاهد فليل الصراع بجناوى هنا والسطافيط دارت من لهيه دون أهتمام حتى أننا لم نعد نهتم بها فالكل يعطي قيمة لصقور وماعندو غراض خصوصا فدوك جوج لي فالسطافيط لابسين الكسوة يتعاملون كأنهم في نزهة و يخرج سربيسهم على خير كاينزلو من السطافيط فالكسيدة أو ألى لقاو الصقور
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13 - برجوق الجمعة 28 شتنبر 2018 - 11:39
رددنا هنا أكثر من مرة .. يجب إطلاق الرصاص الحي على الأطراف السفلى للمجرمين واعطابهم.. تجب محاكمتهم بأقصى العقوبات وفي سجون بعيدة عن مدنهم وحرمانهم من القفة ليشعروا بمرارة السجن ويتذوقوا طعم الاعتقال... غير ذالك سيبقى الحال كما هو عليه. ...
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