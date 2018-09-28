شخصان يشهران السلاح الأبيض في وجه الشرطة

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن تمكن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من "توقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية العديدة، لتورطهما في تهديد عناصر دورية للشرطة باستعمال السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بملك الغير".

وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن "المشتبه فيهما، يشكل أحدهما موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، كانا قد عملا على تعريض عناصر دورية للشرطة للتهديد باستعمال السلاح الأبيض بأحد شوارع مدينة مكناس، فضلا عن كونهما متورطين أيضا في إلحاق خسائر مادية داخل إحدى المقاهي".

"هذه الوقائع تم توثيقها بمقطعي فيديو، تم تداولهما مساء أمس الخميس عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم توقيف الشخصين المعنيين بالأمر في محطة القطار بمدينة فاس؛ بعد مغادرتهما المدينة"، تردف DGSN ضمن البلاغ الذي أصدرته، ثم شددت على أن "المشتبه فيهما وضعا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة".