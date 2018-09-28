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كُتّاب وآراء
المغرب يسلم البلجيكيّين مبحوثا عنه من أجل النصب
باشرت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الجمعة، تنفيذ الإجراءات القانونية المعمول بها في إطار التعاون الدولي في المجال الأمني قبل تسليم مواطن بلجيكي، موضوع مذكرة بحث، لعناصر الشرطة الدولية المعروفة اختصارا بـ"الأنتربول".
توقيف المواطن البلجيكي جاء بعد تعميم مذكرة بحث أصدرتها الشرطة الفرنسية عن طريق الشرطة الدولية، إثر تورطه في عملية تتعلق بالنصب والاحتيال بفرنسا، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية بمراكش من تحديد مكانه وملاحقته بعد وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركاته، باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين، انتهت بتوقيفه ضواحي المدينة الحمراء.
وحسب مصادر هسبريس فإن الموقوف، الذي يبلغ من العمر حوالي 54 سنة، تم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
أما اللصوص و البصابين وخائنين الأمانة و مختلسي الأموال من موثقين و محامين و مسؤولين بالابناك و مسيري شركات بأروبا و كندا و أستراليا لم يكن فيهم التعاون الدولي