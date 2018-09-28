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الرئيسية | حوادث | المغرب يسلم البلجيكيّين مبحوثا عنه من أجل النصب

المغرب يسلم البلجيكيّين مبحوثا عنه من أجل النصب

المغرب يسلم البلجيكيّين مبحوثا عنه من أجل النصب
هسبريس من مراكش
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 21:20

باشرت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الجمعة، تنفيذ الإجراءات القانونية المعمول بها في إطار التعاون الدولي في المجال الأمني قبل تسليم مواطن بلجيكي، موضوع مذكرة بحث، لعناصر الشرطة الدولية المعروفة اختصارا بـ"الأنتربول".

توقيف المواطن البلجيكي جاء بعد تعميم مذكرة بحث أصدرتها الشرطة الفرنسية عن طريق الشرطة الدولية، إثر تورطه في عملية تتعلق بالنصب والاحتيال بفرنسا، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية بمراكش من تحديد مكانه وملاحقته بعد وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركاته، باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين، انتهت بتوقيفه ضواحي المدينة الحمراء.

وحسب مصادر هسبريس فإن الموقوف، الذي يبلغ من العمر حوالي 54 سنة، تم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عملة الزمان الجمعة 28 شتنبر 2018 - 21:45
المغرب يسلم أوروبا جميع من اجرم في أوروبا لكن أوروبا لا تسلم المغرب المجرمين .لان المسؤلين لدينا خايفين ان تفضح أوروبا صورهم الفاهم يفهم ....
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-4
2 - مجد الجمعة 28 شتنبر 2018 - 21:47
سبحان الله التعاون الدولي غير من جهة
أما اللصوص و البصابين وخائنين الأمانة و مختلسي الأموال من موثقين و محامين و مسؤولين بالابناك و مسيري شركات بأروبا و كندا و أستراليا لم يكن فيهم التعاون الدولي
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0
3 - youssef maaseik الجمعة 28 شتنبر 2018 - 21:47
ماذا عن المبحوث عنهم من المغاربة الذين أغرقوا البلاد بالسموم ودمروا الشباب والذين يختبؤون بالديار الأوربية لماذا السلطات المغربية لا تطالب بترحيلهم أم أنهم يتوفرون على الحصانة؟ المغرب أصبح دركي ممتاز لأوروبا يقوم بواجبه على أحسن ما يرام.
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