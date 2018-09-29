مشفى الزهراوي يواصل التدخل ضد لسعات العقارب

هسبريس من وزان

على وجه السرعة نقلت طفلة، في سنتها الثالثة، من جماعة لمجاعرة إلى المشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان، بعدما تعرضت للسعات متتالية من عقرب سامة بالقرب من منزل أسرتها.

مصدر خاص أفاد هسبريس بأن الضحية "ولجت المشفى في حالة حرجة، مع ظهور أعراض قيء وغثيان وانتفاخ على مستوى البطن"، مشددا على كون وضعها الصحي الحرج عجّل بإدخالها قاعة العناية المركزة، حيث تلقت الإسعافات الضرورية ولا تزال تحت المراقبة.

وأضاف المصدر ذاته أن أطر مشفى أبي القاسم الزهراوي عملت على تقديم علاجات مختصة للطفلة، مع مدها بالأوكسجين وتمكينها من الدواء لتحسين وظيفة القلب.

يذكر أن حالات عديدة للسعات عقارب وصفتها مصادرنا بـ"الخفيفة" استقبلتها مصلحة المستعجلات من جماعات مختلفة، وجرى التعاطي معها قبل أن يتمكن المصابون من مغادرة المؤسسة الصحية.