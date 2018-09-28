الدرك يداهم مقهى لترويج "الشيشة" قرب خريبكة

هسبريس من خريبكة

تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة من حجز عدد من النرجيلات واللوازم المرافقة لها، في عملية استهدفت إحدى المقاهي الواقعة بالطريق الجهوية رقم 403 المؤدية إلى مدخل الطريق السيار.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المقهى الواقعة بدوار العلالشة كان يوفّر "الشيشا" للزبائن؛ وهو ما دفع عناصر الدرك الملكي إلى التنسيق مع النيابة العامة، وإجراء تفتيش تكلّل بحجز 20 نرجيلة وكيلوغرام واحد من "المعسّل"، و10 أفرنة تُستعمل في إعداد النرجيلات.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي حرّرت محضرا قانونيا حول العملية، من أجل مباشرة الإجراءات القانونية في حق الواقفين وراء ترويج النرجيلة في فضاء عام.