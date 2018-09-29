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مصرع شخص في تصادم سيارتين ضواحي ميدلت
السبت 29 شتنبر 2018 - 03:11
لقي شخص مصرعه في حادثة سير خطيرة، في الطريق الرابطة بين زايدة وآيت مولي بإقليم ميدلت، جراء اصطدام بين سيارتين رباعية الدفع؛ فيما أصيب آخر بجروح خطيرة.
الحادثة أدت إلى وفاة شخص في الحين، وإصابة شخص آخر، يشتغل موظفا بأحد الأبناك بإقليم ميدلت، بجروح وصفت بالخطيرة.
أسباب الحادثة المأساوية ترتبط بعدم احترام قانون السير والتجاوز المعيب، بينما الضحية "م.ح" نقلت جثته إلى قسم الأموات، فيما نُقل الجريح إلى المستعجلات من أجل تلقي الإسعافات الأولية.
وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لزايدة التابعة للقيادة الإقليمية بميدلت تحقيقا في الحادث، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوعه.