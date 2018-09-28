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الرئيسية | حوادث | بعد مقتل شابّة بـ"رصاص البحرية" .. إسبانيّ و5 مغاربة أمام المحكمة

بعد مقتل شابّة بـ"رصاص البحرية" .. إسبانيّ و5 مغاربة أمام المحكمة

بعد مقتل شابّة بـ"رصاص البحرية" .. إسبانيّ و5 مغاربة أمام المحكمة
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:00

قرّر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في مدينة تطوان، اليوم الجمعة، إحالة ستة أشخاص في وضعية اعتقال، إسباني الجنسية وخمسة مغاربة، على إثر حادث زورق المهاجرين في مارتيل، على قاضي التحقيق لاستيفاء المسطرة القانونية معهم.

وقال عبد القادر الصبان، المحامي ضمن هيئة المحامين بتطوان، في تصريح لهسبريس: "الوكيل العام قرر إحالة الموقوفين مباشرة على قاضي التحقيق، ومن المرتقب أن تتم متابعتهم بتهمتي تكوين عصابة إجرامية تنشط في الهجرة السرية على الصعيد الدولي والاتجار في البشر".

ومن المقرر، حسب المحامي الصبان، أن يتم إيداع الموقوفين الستة على إثر هذا الحادث المأساوي السجن، في انتظار انتهاء التحقيق معهم وإصدار قرار المتابعة رسمياً في حقهم وإحالتهم على غرفة الجنايات.

وجاء إيقاف هؤلاء الستة بعد محاولتهم الهجرة السرية على متن قارب سريع من مدينة سبتة، الثلاثاء الماضي، وهو الحادث الذي عرف إطلاق النار من لدن البحرية الملكية وأدى إلى وفاة شابة مغربية في مقتبل العمر.

وقالت السلطات المحلية آنذاك، في بيان صادر عنها، إنها اضطرت لإطلاق النار على الزورق الذي كان يقوده إسباني لأنه رفض الامتثال حينما كان في المياه المغربية قبالة المضيق الفنيدق شمال المملكة.

وانتشرت، منذ بداية الشهر الحالي، مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر مغاربة في طريقهم إلى إسبانيا على متن قوارب مطاطية. كما رُوج أن زوارق سريعة يطلق عليها "الفونتوم" تعمل على نقل المرشحين للهجرة السرية إلى إسبانيا من سواحل الشمال.

وقد خلّف حادث إطلاق النار على الزورق ردود أفعال منتقدة، وتداول كثير من رواد الأنترنيت صور "الشهيدة حياة"، البالغة من العمر 22 سنة وكانت تتابع دراستها بكلية مارتيل، وقالوا إن ذنبها لم يكن "سوى الرغبة في الهروب من البؤس لمساعدة أسرتها الفقيرة".

وحرك الحادث منظمات حقوقية دولية أيضاً، على رأسها هيومن رايتس ووتش التي قالت في بيان لها: "ليس هناك أي دليل على أن الركاب كانوا يشكلون خطراً أمنياً على أحد، وهو التبرير القانوني الوحيد الذي قد يضطر المغرب إلى إطلاق النار بسببه"، وشددت على ضرورة التحقيق في عملية القتل وإحالة المسؤولين على العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - jabir errafassi الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:16
مازلت اسير هذا المشهد لم استطيع ان انساه انها شهيدة الهجرة حياة البالغة من العمر 22 سنة حينما قما احد رجال الشرطة البحرية بطلق الرصاص انهزمت الدموع من عيون المشاهدين حتى وجعتنا عيوننا من البكاء انها طالبة ياسدة تركت اسرتها الفقيرة من اجل لقمة العيش
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37
2 - Mann الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:19
الى الشباب الذي لا يعرف حقبة الحسن الثاني ! في الثمانينات و التسعينات كان في المغرب فقر و كان قمع و فساد اكثر بعشر مرات من ماهو عليه الان ! لكن لم يكن هناك احتقان اجتماعي و لا فساد اخلاقي و لا يريد الكل ان يهاجر ! ما الذي يا ترى تغير عند المغاربة حتى أصبحوا على هذا الحال ؟؟
أعتقد أن الأحزاب المخزنية بقية هي هي المستجد الوحيد هو ظهور الإسلاميين ؛ فهؤلاء الكوارث بدلا من اصلاح المجتمع كما كانوا يتخيلون أدوا الى انحطاط في الخطاب السياسي و الى تغلغل الفساد و الاحباط و فقدان الأمل ...
أتمنى من الشباب المغربي ان يستغل قوة الإنترنيت و يطالب بالإطاحة بهذه الجرثومة الخبيثة التي تنهر المجتمع و معهم إسقاط جميع الأحزاب المخزنية الاخرى من العنصر و أخنوش و غيرهم .. فإما ان تكون احزاب عقلانية في المستوى و صدقوني ان المغاربة الشرفاء خارج و داخل المغرب موجودون بكثرة .. و إما مقاطعة الكل
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29
3 - abderrahim الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:20
عوض التحقيق والبحث في من أعطى أمر إطلاق النار تتابعون من ينقد الشباب من الفقر وتوفير العملة الصعبة للمغرب
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44
4 - med الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:20
ها علاش كولشي باغي يهرب من المغرب
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33
5 - ولد زايو الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:22
الإسباني أو المافيوزي يرفض الامتثال للبحرية الملكية والمغربي يؤدي الثمن رحمك الله يا حياة
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-10
6 - هشام الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:23
هل هو اسباني من اصول اسبانية ام مغربي مجنس??. افيدونا مااسمه.
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-9
7 - xxxx الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:25
المخزن.دائما يبحت عن كبش الفداء.أكباش الفداء وهم الاسباني والاشخاص المرشحين للهجرة.لمادا لايتم التحقيق مع خفر السواحل الدين أطلقو النار و قتلو الفتاة(شهيدة الحريك)
التى تبحت عن حياة كريمة.رحمها الله.نتمنى تسوية مطالب الشعب المغربي إنشاء الله.من طنجة الى الكويرة
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17
8 - محمود الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:25
اما الذين أطلقوا النار لا يساءلون على الأقل كشهود في المحكمة عن حيثيات النازلة .
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17
9 - mhammed الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:27
لشد ما آلمني الموت المأساوي لهذه الطالبة البريئة التي حاولت أن تهرب من الفقر فتلقفها الرصاص .. اللهم اجعلها من الشهيدات وأسكنها فسيح جناتك مع الانبياء والشهداء والصالحين وارزق أهلها المساكين الصبر والسلوان وعوضهم بما هو خير وارحم جميع أموات المسلمين آمين .
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18
10 - مغربي الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:30
# ليس هناك أي دليل على أن الركاب كانوا يشكلون خطراً أمنياً على أحد. #
إنتها الكلام.
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19
11 - hassan الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:31
دائما نرى جثثا تطفو فوق الماء يا ترى ماذا يحدث داخل البحر أهناك من يطلق عليهم النار
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13
12 - ذ.نجيب بالعاصمي الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:32
ما لا يفهم ان الدولة المغربية لزمت الصمت بمناسبة اطلاق الرصاص الحي على ركاب الزورق من لدن البحرية الملكية مما ادى الى وفاة الطالبة حياة.وصمت الدولة عن القتل يفيد موافقة صريحة على فعل اطلاق النار على المهاجرين العزل.بمعنى قابلية ان تتعرض وتتعرض الى الرصاص الحي ان فكرت في هجر البلاد.اي انك ملزم بالعيش مجردا من ابسط حق.وذلك نوع من اشكال استعباد البشر باسم سيادة الدولة.
وان نجوت ستتابع بالعصابة وبكل القانون الجناءي.وذلك نوع اخر من العبودية واسترقاق البشر.
سكوت الدولة عن اطلاق الرصاص وقتل شهيدة معناه تحد الراي العام الوطني والدولي و مجابهة القوي لضعيف اعزل.
وتقديم القربان لابواق الدعاية باسم الشهيدة. والشهداء العزل.
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8
13 - مواطن مهجر الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:35
واخيرا القوا القبض عن المسؤول الأول في تهجير 12مليون مغربي إلى بقاع العالم.
على قاضي التحقيق ان يثبت كيف استطاع الزورق المطاطي أن يوصل الاف الفتيات إلى دول الخليج
وان يثبت كيف ان هذا الزورق يطوف بين سبتة وإسبانيا دون تلقي القبض عليه السلطات الإسبانية.
اعتقد ان هناك قصص كثيرة يمكن نسجها...
ولاكن تبقى جريمة القتل بالرصاص على عاتق القوات المسلحة الملكية التي طاردت زورقا على متنه أطفال إن لم نقل شبان...تعودنا على الأمور المقلوبة مثل محاكمة الزفزافي والمهداوي بوعشرين الكرطومي...
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5
14 - محمد السني الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:37
ننتظر ان يتمخض السيد الهمام مرة اخرى ويغضب لينجب لنا فارا...اما القتلة الحقيقيين الذين اطلقوا النار على الشباب الاعزل فلا كلام...
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3
15 - مريكل الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:38
هذه مثال على المرأة المغربية التي تعاني الفقر و التهميش و انحطاط الخدمات. ..فحياتها في الحقيقة لا تساوي شيء عند من يسيرون الشأن العام ولكنهم عندما يريدون تنزيل قوانين المساواة المزعومة تجدهم يتشدقون بحماية حقوق المرأة أي أن هدفهم الحقيقي هو تفتيت بنية المجتمع المغربي و إفشاء الفساد الأخلاقي
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7
16 - العلاج الحقيق ! الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:42
حبذا لو تعمل الجهات المسؤولة - و بنفس حماس رجال الأمن و القضاء المشار إليهم في المقال -على التحقيق في الأسباب التي تدفع المغاربة شبابا و شيبا إلى خوض مغامرة بهذه الخطورة. فالعلاج الحقيقي لمثل هذه الحالات لا يتم فقط بين أروقة مقرات الأمن و ردهات المحاكم.
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2
17 - حمادي البالة الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:45
لماذا لم يطرقوا النار على الجيش الاسباني الذي احتل رمشة عين جزيرة ليلى وأخذ حراسها كرهائن ....؟؟؟؟؟
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1
18 - USaf الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:47
je dis à à "Human Rights Watch" de s’occuper de ce qui les regarde quand le France a fait couler « le Rainbow Warrior » de Green Peace en 1985 qu’ont-ils fait ??? Alors ils ferment leur bouche et n’induisent pas les gens en erreur. En tous les cas voilà ce que dit la loi pour tirer « ..Et cela dans trois cas de figures a) Pour assurer la défense d’une personne contre une violence illégale .b Pour effectuer une arrestation ou empêcher une évasion) Pour réprimer une émeute ou une insurrection. En effet, en plus des cas de légitime défense et de l’état de nécessité, les militaires de la gendarmerie peuvent faire usage de leurs armes dans quatre situations différentes mentionnées à l’article L. 2338-3 du code de la défense. Et notamment « lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de « Halte gendarmerie » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes
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0
19 - اعذروهم الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:48
كان من الممكن تفادي موت الشابة شهيدة الهجرة لو صوب مطلق النار رشاشته على المحركات فيتوقف المركب ، رحمها الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، الآن هل ستتوقف الهجرة بعد هذا العمل المأساوي وسيردع الحراكة؟؟؟ لا أظن مادامت الأحوال على ماهي عليه والسبب قائم ولم يتغير شيئ ،سوف يرتم المغاربة بالآلاف في البحر هربا من التماسيح والعفاريت والضباع والأفاعي ذوات قرون التي لم يسلم من شرهاها لا بشر ولا شجر ولا حجر.
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0
20 - Fatima الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:50
قارة افريقيا و اسيا و أمريكا اللاتينية يهاجرون عبر قوارب الموت الى أوروبا الغربية و أمريكا الشمالية و استراليا ،يا ترى السؤال المطروح ماذا يجري في هذه القارات .
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