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كُتّاب وآراء
الشرطة تطلق الرصاص للإفلات من اعتداء بالبيضاء
عمل موظف أمن، برتبة "مقدم شرطة رئيس" ويعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن في البرنوصي، بالدار البيضاء، على استعمال سلاحه الوظيفي، اليوم الجمعة، لتوقيف شخص عرض المواطنين وموظفي الشرطة لاعتداء عنيف باستعمال السلاح الأبيض.
المديرية العامة للأمن الوطني قالت، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، إن "دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي تم ضبطه متلبسا بتعريض أحد المواطنين لاعتداء بالسلاح الأبيض بحي سيدي مومن، قبل أن يواجه موظفي الشرطة بمقاومة عنيفة بالسلاح الأبيض".
وأضاف المصدر: "اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى الساق، قبل أن يتمكن هذا الأخير من تعريض موظف شرطة آخر لطعنة خطيرة على مستوى البطن، نقل على إثرها للمستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية".
المديرية شددت على أن المشتبه فيه وضع تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، وذلك رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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تعليقات الزوّار (4)
أقصى العقوبة والحزم ضد هؤلاء الاغبياء