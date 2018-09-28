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الرئيسية | حوادث | الشرطة تطلق الرصاص للإفلات من اعتداء بالبيضاء

الشرطة تطلق الرصاص للإفلات من اعتداء بالبيضاء

الشرطة تطلق الرصاص للإفلات من اعتداء بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 19:09

عمل موظف أمن، برتبة "مقدم شرطة رئيس" ويعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن في البرنوصي، بالدار البيضاء، على استعمال سلاحه الوظيفي، اليوم الجمعة، لتوقيف شخص عرض المواطنين وموظفي الشرطة لاعتداء عنيف باستعمال السلاح الأبيض.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، إن "دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي تم ضبطه متلبسا بتعريض أحد المواطنين لاعتداء بالسلاح الأبيض بحي سيدي مومن، قبل أن يواجه موظفي الشرطة بمقاومة عنيفة بالسلاح الأبيض".

وأضاف المصدر: "اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى الساق، قبل أن يتمكن هذا الأخير من تعريض موظف شرطة آخر لطعنة خطيرة على مستوى البطن، نقل على إثرها للمستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية".

المديرية شددت على أن المشتبه فيه وضع تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، وذلك رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ابو اسحاق الجمعة 28 شتنبر 2018 - 19:23
إلى غياهب السجون دون عودة ليكون عبرة للمغفلين المجرمين من الشباب المعتوهين المفسدين، ماذا هذا الذي يسري وسط أبناء أمتنا، ماكان الفقر والبطالة في أي أمة ذريعة بالاستهتار بأرواح وممتلكات الناس.
أقصى العقوبة والحزم ضد هؤلاء الاغبياء
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7
2 - texas الجمعة 28 شتنبر 2018 - 19:24
ان الشرطة بالمغرب والله مهزلة ،وغير قادرين على الدفاع عن انفسهم فكيف يدافعون ويحمون الناس .
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6
3 - taha الجمعة 28 شتنبر 2018 - 19:28
كثر التشرميل و الكريساج وبات المواطن المغربي يخاف على نفسه و هلى ابناءه فنعم لاستعمال الشرطة القرطاس ضد المجرمين و المنحرفين وكل من يهدد أمن المواطنين
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4 - Hasan الجمعة 28 شتنبر 2018 - 19:30
يبدو أن الهجوم على الشرطة أصبح موضا عند المجرمين لم نكن نعيش متل هدا النوع من الهجوم على الشرطة وهدا راجع إلى الهيبة التي كان يتمتع بها رجل الأمن . في جميع الاحوال لا يمكن السماح لأي شخص كيفما كان نوعه وخصوصا المجرمين للتطاول على الشرطة
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