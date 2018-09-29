حادث مروري ينهي حياة طفل بجماعة المزامزة

إبراهيم الحافظون من سطات

توفي طفل متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها، بعد تعرضه لحادثة سير قاتلة، نتيجة صدمه من قبل إحدى السيارات على مستوى جماعة المزامزة ناحية سطات.

وقالت مصادر هسبريس إن الطفل، المنحدر من منطقة المزامزة، البالغ من العمر 7 سنوات، كان يهمّ بعبور الطريق الإقليمية الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 9 والطريق الإقليمية 3503 عبر جماعة الثوالث ناحية سطات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سطات، وممثل عن السلطات المحلية بالمزامزة، حيث جرى إشعار الوقاية المدنية التي حلّ أفراد منها على الفور وجرى نقل الطفل عبر سيارات إسعاف إلى المستعجلات، وبعدها إلى قسم الإنعاش، حيث فارق الحياة ساعات بعد ذلك.

ووضعت جثة القاصر بقسم حفظ الجثث من أجل المعاينة والفحص، للتحقق من السبب الرئيس للوفاة، لفائدة البحث القضائي الذي فتحته عناصر الضابطة القضائية مع سائق السيارة لتحديد مسؤوليته في الحادث تحت إشراف النيابة العامّة المختصة.

وطالب عدد من سكان منطقة المزامزة القريبة من سجن علي مومن ناحية سطات، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بتكثيف علامات التشوير ووضع مطبّات على مستوى الممرّات التي يستغلها الراجلون، خاصة التلاميذ منهم خلال الموسم الدراسي، تفاديا لتكرار الحوادث المميتة بالمحور الطرقي سالف الذّكر.