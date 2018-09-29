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مذكرة دولية توقف روسيّا بمطار أكادير المسيرة
السبت 29 شتنبر 2018 - 11:55
تمكنت مصالح المفوضية الخاصة للشرطة بمطار المسيرة أكادير من إيقاف مواطن روسي كان يشكل موضوع مذكرة بحث دولية من أجل قضية تتعلق بالاتجار بالبشر.
وحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المواطن الأجنبي المذكور بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض أصدرته في حقه السلطات القضائية الروسية، للاشتباه في ضلوعه في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر يعود تاريخها إلى سنة 2016؛ وهو الأمر القضائي الذي عممته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول".
وقد جرى عرض المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة المختصة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، من أجل البتّ في مسطرة تسليمه إلى سلطات بلده التي تقدمت بطلب إيقافه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - زوهير السبت 29 شتنبر 2018 - 12:10
تحية إجلال وتقدير لرجال الأمن بالمملكة المغربية الساهرين على سلامة المواطن
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