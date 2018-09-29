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الرئيسية | حوادث | تكثيف الحملات الأمنية للحد من الجريمة بسطات

تكثيف الحملات الأمنية للحد من الجريمة بسطات

تكثيف الحملات الأمنية للحد من الجريمة بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 29 شتنبر 2018 - 15:05

كثّفت عناصر الأمن الوطني بمختلف تلاوينها بمدينة سطات من حملاتها التطهيرية للحد من الجريمة بكل أشكالها في إطار استباقي، وإيقاف عدد من المبحوث عنهم من قبل المصالح الأمنية في قضايا مختلفة.

وأفادت مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن تنظيم حملات ثلاثية، تضم عناصر الشرطة والتدخل السريع والقوات المساعدة، تستمر منذ الساعة الثامنة مساء إلى حدود السادسة صباحا، وتهمّ حي النسيم بالقرب من محطة القطار المعروف لدى السطاتيين بـ"حي الطلبة" ودورية أخرى بحي ميمونة وثالثة بحي سيدي عبد الكريم "دالاس" ورابعة على مستوى شارع محمد الخامس.

وزادت المصادر ذاتها أن هذه الحملات، التي يشرف عليها رئيس المنطقة الأمنية إلى جانب رؤساء الدوائر الأمنية، أسفرت عن إيقاف العشرات؛ منهم أفراد موضوع مذكرات بحث من قبل مختلف المصالح الأمنية، حيث جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - رشيد السبت 29 شتنبر 2018 - 14:14
السلام عليكم
ماشي غير سطات اعباد الله وحتى اكادير . فاس . مراكش ..الدار البيضاء ...زييد او زييد....داكشب كتار مجرمين كتر من برازيل ..الله يعفو علينا من هاد البلاد يجي واحد يقول لاش تخوي البلاد..؟ خليناه ليكم
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3
2 - سلم وسلام السبت 29 شتنبر 2018 - 14:23
يجب تكتيف الحملات الامنية بجميع المدن وليس بمدينة دون اخرى لان الظاهرة تفشت وتفاقمت .ولا تاخذكم رحمة بمثل ما شوهد مؤخرا عبر الواتساب كالشخص الذي يحمل مدية من الحجم الكبير ورفيقه يحمل اخرى متبتة بالعلالي على مقود الدراجة النارية امام سيارة الامن .اين هو الاحترام والتقدير ..صورة تشوه بلادي المغرب ..
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5
3 - سليم يبحث عن السلامة السبت 29 شتنبر 2018 - 14:23
المقاربة فاشلة ولو ولدت البغلة حمارا. لا يعتمدون "التكثيف" حتى تقع الواقعة وترتفع الأصوات. وما يمر وقت قليل حتى تعود ريما لعادتها القديمة. فنسمع مرة "حملة مكثفة على سائقي الدراجات النارية" ومرة أخرى "حملة مكثفة على المجرمين" ثم "حملة مكثفة على ساكني دور الصفيح".... يقال: "أن تستعمل نفس الطريقة وتنتظر نتائج مختلفة فهذا هو الغباء بعينه". هناك الكثير من الشرفاء في الشرطة، ولكن النظام المتبع فاسد بمعنييه....
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