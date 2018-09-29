تكثيف الحملات الأمنية للحد من الجريمة بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

كثّفت عناصر الأمن الوطني بمختلف تلاوينها بمدينة سطات من حملاتها التطهيرية للحد من الجريمة بكل أشكالها في إطار استباقي، وإيقاف عدد من المبحوث عنهم من قبل المصالح الأمنية في قضايا مختلفة.

وأفادت مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن تنظيم حملات ثلاثية، تضم عناصر الشرطة والتدخل السريع والقوات المساعدة، تستمر منذ الساعة الثامنة مساء إلى حدود السادسة صباحا، وتهمّ حي النسيم بالقرب من محطة القطار المعروف لدى السطاتيين بـ"حي الطلبة" ودورية أخرى بحي ميمونة وثالثة بحي سيدي عبد الكريم "دالاس" ورابعة على مستوى شارع محمد الخامس.

وزادت المصادر ذاتها أن هذه الحملات، التي يشرف عليها رئيس المنطقة الأمنية إلى جانب رؤساء الدوائر الأمنية، أسفرت عن إيقاف العشرات؛ منهم أفراد موضوع مذكرات بحث من قبل مختلف المصالح الأمنية، حيث جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.