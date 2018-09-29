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كُتّاب وآراء
تكثيف الحملات الأمنية للحد من الجريمة بسطات
كثّفت عناصر الأمن الوطني بمختلف تلاوينها بمدينة سطات من حملاتها التطهيرية للحد من الجريمة بكل أشكالها في إطار استباقي، وإيقاف عدد من المبحوث عنهم من قبل المصالح الأمنية في قضايا مختلفة.
وأفادت مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن تنظيم حملات ثلاثية، تضم عناصر الشرطة والتدخل السريع والقوات المساعدة، تستمر منذ الساعة الثامنة مساء إلى حدود السادسة صباحا، وتهمّ حي النسيم بالقرب من محطة القطار المعروف لدى السطاتيين بـ"حي الطلبة" ودورية أخرى بحي ميمونة وثالثة بحي سيدي عبد الكريم "دالاس" ورابعة على مستوى شارع محمد الخامس.
وزادت المصادر ذاتها أن هذه الحملات، التي يشرف عليها رئيس المنطقة الأمنية إلى جانب رؤساء الدوائر الأمنية، أسفرت عن إيقاف العشرات؛ منهم أفراد موضوع مذكرات بحث من قبل مختلف المصالح الأمنية، حيث جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
ماشي غير سطات اعباد الله وحتى اكادير . فاس . مراكش ..الدار البيضاء ...زييد او زييد....داكشب كتار مجرمين كتر من برازيل ..الله يعفو علينا من هاد البلاد يجي واحد يقول لاش تخوي البلاد..؟ خليناه ليكم