عاصفة رعدية تخلف مصرع امرأتين وثلاثة أطفال في سيدي إفني

هسبريس - عبد الإله شبل

شهدت جماعة أملو التابعة لإقليم سيدي إفني عاصفة رعدية، أمس الجمعة، تسببت في فيضانات أودت بأرواح امرأتين وأطفال.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن العاصفة الرعدية خلفت مصرع امرأتين من أسرة واحدة إلى جانب ثلاثة أطفال، حيث جرى العثور على إحداهما ألقى بها أحد الوديان في المنطقة.

كما خلفت العاصفة الرعدية التي ضربت المنطقة ضياع عدد من رؤوس الماشية المملوكة للأسرة التي تعيش حياة الترحال في إقليم سيدي إفني.

وقال أحد أفراد الأسرة التي تنتمي إليها المرأتان: "تلقيت اتصالا من أفراد عائلتي يخبرني بأن والدتي وزوجة خالي وأطفالا قد لقوا حتفهم جراء الأمطار والفيضانات التي شهدتها المنطقة".

وأكد المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن والدته كانت في زيارة لأحد أقربائهم في جماعة أملو؛ وأضاف: "لقيت حتفها غرقا رفقة زوجة خالي وأطفال السيدة التي استضافتهما".

وتسببت العاصفة الرعدية والأمطار القوية، التي شهدتها المنطقة، في انقطاع عدد من المحاور الطرقية؛ وهو ما تسبب في توقف حركة السير في عدة مناطق بالجماعات التابعة لعمالة سيدي إفني.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية قد حذّرت، في نشرة إنذارية، من تساقطات مطرية وعواصف رعدية تضرب عددا من مناطق المملكة، حيث تحدثت عن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، الجمعة إلى حدود منتصف الليل.

وحددت النشرة الخاصة موضع التحذير بكل من الرحامنة وآسفي وسطات وسيدي بنور وسيدي إفني وطانطان وتارودانت وطاطا وتنغير وتيزنيت واليوسفية وزاكورة.

وخلال اليوم السبت ستهم زخات رعدية، ابتداء من الحادية عشرة صباحا إلى منتصف الليل، أقاليم أكادير إداوتنان والحوز وأزيلال وبني ملال وشيشاوة واشتوكة آيت باها والحاجب وقلعة السراغنة والسمارة والصويرة والفقيه بنصالح وكلميم وإفران وإنزكان آيت ملول والخميسات وخنيفرة وخريبكة ومراكش وورزازات والرحامنة وصفرو وسطات، وسيدي إفني وتارودانت وطاطا وتنغير وتيزنيت واليوسفية وزاكورة.