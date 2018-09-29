العثور على طفلة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء

هسبريس من الرباط

جرى، صباح اليوم السبت، العثور على الطفلة خديجة، البالغة من العمر 5 سنوات، التي كانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة العائلة بعدما اختفت في ظروف غامضة في الرابع والعشرين من شتنبر الجاري.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة، فور توصلها بإشعار حول اختفاء الطفلة، قبل أن يتم العثور عليها صباح اليوم وإعادتها إلى منزل عائلتها الكائن بحي الوفاق بمنطقة الحي الحسني، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتواصل مصالح الشرطة القضائية، في المقابل، الأبحاث والتحريات الضرورية للكشف عن المتورطين في هذه الواقعة، فضلا عن تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة باختفاء الطفلة الضحية.