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الرئيسية | حوادث | العثور على طفلة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء

العثور على طفلة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء

العثور على طفلة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء
هسبريس من الرباط
السبت 29 شتنبر 2018 - 13:15

جرى، صباح اليوم السبت، العثور على الطفلة خديجة، البالغة من العمر 5 سنوات، التي كانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة العائلة بعدما اختفت في ظروف غامضة في الرابع والعشرين من شتنبر الجاري.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة، فور توصلها بإشعار حول اختفاء الطفلة، قبل أن يتم العثور عليها صباح اليوم وإعادتها إلى منزل عائلتها الكائن بحي الوفاق بمنطقة الحي الحسني، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتواصل مصالح الشرطة القضائية، في المقابل، الأبحاث والتحريات الضرورية للكشف عن المتورطين في هذه الواقعة، فضلا عن تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة باختفاء الطفلة الضحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - nhf السبت 29 شتنبر 2018 - 13:48
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
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2 - سيمو ا السبت 29 شتنبر 2018 - 13:48
خبر مفرح، لكنه غير تام: أين وجدوها،؟ ومن وجدها؟ وأين كانت؟ وكيف هي صحتها؟ ومن خطفها؟.....الخ ، فهنيئا لأسرتها وحمدا لله على سلامتها.
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3 - من أكليم السبت 29 شتنبر 2018 - 13:50
حمد لله على سلامتها صراحة حالة الأم كتقطع القلب
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