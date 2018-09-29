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كُتّاب وآراء
شيخ ستيني ينهي حياته شنقا بضواحي تطوان
استقبل مستودع الأموات بتطوان، اليوم السبت، جثة شخص يبلغ من العمر حوالي 68 سنة، بعدما عثر عليها معلقة بحبل إلى سقف المنزل الذي يقطنه في منطقة بوعنان بالمدينة ذاتها.
وبأمر من النيابة العامة، فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في ظروف وأسباب إقدام الشيخ على وضع حدّ لحياته بهذه الطريقة، واستمعت إلى عدد من الأشخاص في إطار التحريات الأولية.
ووفق مصادر متطابقة فإن المفارق للحياة كان يعاني من مشاكل واضطراب نفسي يرجح أن يكون سببا مباشرا في إقدامه على إنهاء حياته بهذه الطريقة المروعة.
وانتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار.