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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل تجر شابا إلى العدالة بشيشاوة

جريمة قتل تجر شابا إلى العدالة بشيشاوة

جريمة قتل تجر شابا إلى العدالة بشيشاوة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 30 شتنبر 2018 - 06:59

أحالت عناصر الضابطة القضائية لدرك سرية نمزكدوين بإقليم شيشاوة على وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، السبت، عشرينيا تورط في جريمة قتل هزت السوق الأسبوعي للجماعة المذكورة الخميس الماضي.

وجاء توقيف المعني بالأمر بعد قيام عناصر الدرك الملكي بحملة تمشيطية مكنت من محاصرته بعد مطاردته بالجبال المحاذية للسوق.

وقالت مصادر لهسبريس إن الهالك، الذي كان قيد حياته يبلغ من العمر 40 سنة، أب لخمسة أبناء، لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة بعد وصوله إلى المركز الصحي لتمزكدوين، مضيفة أن الجاني والضحية دخلا في مشادة كلامية حول من له الأحقية في استعمال كرسي بلاستيكي بمقهى شعبي بمركز الجماعة؛ ما دفع الأول إلى توجيه ضربة قوية لخصمه بعصا خشبية.

يذكر أن جثة الهالك نقلت، بأمر من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمدينة مراكش لإخضاعها للتشريح الطبي الشرعي.

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