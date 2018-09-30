24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مغامران مغربيان يقهران الإعاقة ويبلغان الصين بدراجة ذاتية الصنع (5.00)

  2. شباب: البلاد ما عطاتنا والو (5.00)

  3. شيخ ستيني ينهي حياته شنقا بضواحي تطوان (5.00)

  4. الشقيري يرصد رسائل "زواج" يتيم بسيدة غير محجبة (5.00)

  5. حماة المال العام يطلبون إنهاء "فضائح المخطط الاستعجالي" بالعقاب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حادث مروري يصرع طفلا ضواحي السراغنة

حادث مروري يصرع طفلا ضواحي السراغنة

حادث مروري يصرع طفلا ضواحي السراغنة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 30 شتنبر 2018 - 00:13

فتحت عناصر الدرك الملكي بإقليم السراغنة، السبت، تحقيقا أوليا في حادثة سير وقعت بالجماعة القروية الجوالة، راح ضحيتها تلميذ يتابع دراسته بالتعليم الابتدائي بمدرسة الطواهرة.

وكان التلميذ، البالغ قيد حياته 11 سنة، في طريقه إلى مدرسته، لكن سيارة كانت تسير بسرعة جنونية بالطريق الوطنية رقم 8 أردته قتيلا في الحين.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي على نقل جثة الطفل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى السلامة بمدينة قلعة السراغنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.