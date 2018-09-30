حادث مروري يصرع طفلا ضواحي السراغنة

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت عناصر الدرك الملكي بإقليم السراغنة، السبت، تحقيقا أوليا في حادثة سير وقعت بالجماعة القروية الجوالة، راح ضحيتها تلميذ يتابع دراسته بالتعليم الابتدائي بمدرسة الطواهرة.

وكان التلميذ، البالغ قيد حياته 11 سنة، في طريقه إلى مدرسته، لكن سيارة كانت تسير بسرعة جنونية بالطريق الوطنية رقم 8 أردته قتيلا في الحين.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي على نقل جثة الطفل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى السلامة بمدينة قلعة السراغنة.