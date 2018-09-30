جنازة مهيبة تودع موظفا جرفته فيضانات الرحامنة

هسبريس- عبد الإله شبل

حرك عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، مختلف المصالح والمؤسسات على إثر الفيضانات التي شهدتها المنطقة وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

واستنفر المسؤول الأول على الإقليم مصالح العمالة، منذ مساء الجمعة وطوال السبت، من أجل معاينة مختلف الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وأعطى عامل الإقليم تعليمات صارمة إلى مختلف الباشوات والقواد التابعين له من أجل التواجد بعين المكان، خاصة بالمناطق القريبة من الوديان.

وقطع عزيز بوينيان عطلة نهاية الأسبوع لدى عدد من المسؤولين، وقاد وفدا كبيرا إلى المناطق المتضررة، وأعطى تعليمات صارمة من أجل الوقوف إلى جانب المتضررين، كما قدم تعازيه لأسر الضحايا.

وحل الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري بمدينة ابن جرير، حيث تقدم رفقة عامل الرحامنة جنازة مهيبة، حضرها العديد من المواطنين إلى جانب المسؤولين والمنتخبين عصر السبت، لتشييع جثمان موظف بمندوبية وزارة الفلاحة قضى حتفه غرقا بجماعة الجعافرة.

وقدم المسؤولان، رفقة باقي المنتخبين والسلطات، تعازيهما وسط جو من الحزن إلى أفراد الأسرة الصغيرة ومعها أسرة الفقيد في مندوبية الفلاحة.

وشهدت الرحامنة ليلة أمس الجمعة أمطارا رعدية، خلفت أضرارا كبيرة، حيث لقي طفل صغير حتفه غرقا في أحد وديان جماعة بوشان، بينما لقي موظفان تابعان لوزارة الفلاحة مصرعهما بعدما جرفتهما السيول القوية.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية قد حذرت من تساقطات مطرية وعواصف رعدية بعدد من مناطق المملكة، ونبهت إلى زخات رعدية محليا قوية.

وحددت النشرة الجوية الخاصة موضع التحذير بكل من الرحامنة، وآسفي، وسطات، وسيدي بنور، وسيدي إفني، وطانطان، وتارودانت، وطاطا، وتنغير، وتيزنيت، واليوسفية، وزاكورة.

وأكد المصدر نفسه أن زخات رعدية يرتقب أن تستمر خاصة بأقاليم أكادير إداوتنان، والحوز، وأزيلال، وبني ملال، وشيشاوة، واشتوكة آيت باها، والحاجب، وقلعة السراغنة، والسمارة، والصويرة، والفقيه بنصالح، وكلميم، وإفران، وإنزكان آيت ملول، والخميسات، وخنيفرة، وخريبكة، ومراكش، وورزازات، والرحامنة، وصفرو، وسطات، وسيدي إفني، وتارودانت، وطاطا، وتنغير، وتيزنيت، واليوسفية، وزاكورة.