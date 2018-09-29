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مصرع تلميذ صدمته سيارة خفيفة نواحي تاونات
السبت 29 شتنبر 2018 - 21:05
لقي تلميذ، يبلغ من العمر تسع سنوات، مصرعه فورا بعد أن صدمته سيارة خفيفة مساء اليوم السبت، أثناء عودته من المدرسة التي يتابع بها دراسته بمركز جماعة اخلالفة نواحي تاونات.
وبحسب ما أفادت به مصادر هسبريس، فإن المارة الذين عاينوا وقوع هذا الحادث اضطروا إلى رفع السيارة التي سحلت الهالك لمسافة بعيدة لاستخراج الجثة من تحت هيكلها.
وبينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، فتحت مصالح الدرك الملكي لتاونات تحقيقا حول ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث المميت.