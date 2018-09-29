24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1713:2316:4119:1920:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مغامران مغربيان يقهران الإعاقة ويبلغان الصين بدراجة ذاتية الصنع (5.00)

  2. شباب: البلاد ما عطاتنا والو (5.00)

  3. شيخ ستيني ينهي حياته شنقا بضواحي تطوان (5.00)

  4. الشقيري يرصد رسائل "زواج" يتيم بغير محجبة (5.00)

  5. حماة المال العام يطلبون إنهاء "فضائح المخطط الاستعجالي" بالعقاب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع تلميذ صدمته سيارة خفيفة نواحي تاونات

مصرع تلميذ صدمته سيارة خفيفة نواحي تاونات

مصرع تلميذ صدمته سيارة خفيفة نواحي تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 29 شتنبر 2018 - 21:05

لقي تلميذ، يبلغ من العمر تسع سنوات، مصرعه فورا بعد أن صدمته سيارة خفيفة مساء اليوم السبت، أثناء عودته من المدرسة التي يتابع بها دراسته بمركز جماعة اخلالفة نواحي تاونات.

وبحسب ما أفادت به مصادر هسبريس، فإن المارة الذين عاينوا وقوع هذا الحادث اضطروا إلى رفع السيارة التي سحلت الهالك لمسافة بعيدة لاستخراج الجثة من تحت هيكلها.

وبينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، فتحت مصالح الدرك الملكي لتاونات تحقيقا حول ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث المميت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.