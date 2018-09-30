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كُتّاب وآراء
مسؤول يُبعد الخيانة الزوجية عن "قاضي مراكش"
نفى مصدر مسؤول أشرف على التحقيق في ملف قاض بالمحكمة الابتدائية بمراكش تمت محاصرة سيارته من طرف زوج سيدة كانت معه على مستوى شارعي الأمير مولاي عبد الله وعبد الكريم الخطابي، توقيفه في انتظار مثوله أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأكد المصدر في المقابل أن "القاضي المذكور لم يتم ضبطه مع أي زوجة"، مشيرا إلى أنه "كان رفقة صديقة زوجة الزوج الذي حاصر السيارة التي كانت تقلهما".
وأضاف المتحدث نفسه أن الحادث المشار إليه"تمت معاينته من طرف الشرطة والنائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية"، مؤكدا أن "لا شيء يدل على وجود أي زوجة بالسيارة التي تمت محاصرتها من طرف زوج معروف بسوابقه القضائية كالنصب والتزوير، وأحد أفراد عائلته له علاقة بالإتجار المخدرات".