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الرئيسية | حوادث | مسؤول يُبعد الخيانة الزوجية عن "قاضي مراكش"

مسؤول يُبعد الخيانة الزوجية عن "قاضي مراكش"

مسؤول يُبعد الخيانة الزوجية عن "قاضي مراكش"
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 29 شتنبر 2018 - 23:05

نفى مصدر مسؤول أشرف على التحقيق في ملف قاض بالمحكمة الابتدائية بمراكش تمت محاصرة سيارته من طرف زوج سيدة كانت معه على مستوى شارعي الأمير مولاي عبد الله وعبد الكريم الخطابي، توقيفه في انتظار مثوله أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأكد المصدر في المقابل أن "القاضي المذكور لم يتم ضبطه مع أي زوجة"، مشيرا إلى أنه "كان رفقة صديقة زوجة الزوج الذي حاصر السيارة التي كانت تقلهما".

وأضاف المتحدث نفسه أن الحادث المشار إليه"تمت معاينته من طرف الشرطة والنائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية"، مؤكدا أن "لا شيء يدل على وجود أي زوجة بالسيارة التي تمت محاصرتها من طرف زوج معروف بسوابقه القضائية كالنصب والتزوير، وأحد أفراد عائلته له علاقة بالإتجار المخدرات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربية السبت 29 شتنبر 2018 - 23:54
و مادا تفعل صديقة الزوجة في سيارتك ؟ تتباحث معها في قضايا تخص الامن العام للبلد ؟ فعلا قضاة اخر الزمن القاضي لابد ان يكون بعيدا عن كل الشبهات ليكون عادلا و يحترم القسم الدي أداه
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4
2 - ysn الأحد 30 شتنبر 2018 - 00:08
الضحك على الذقون أم ماذا... ولماذا لم يتابع بتهمة الفساد كما تفعلون مع كل من تجدونهم داخل سيارة... و ان كان الزوج صاحب سوابق فماذا تفعل صديقة الزوجة مع قاض... العدل بالمغرب هو سبب الفساد
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3
3 - هم......هم الأحد 30 شتنبر 2018 - 00:11
و لأنه قاض فإن الجرم مستبعد....و ماذا كانت تفعل معه إذن في السيارة
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3
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