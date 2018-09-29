شاب يقتل فتاة ويحاول الانتحار وسط مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

علمت هسبريس أن شابا أقدم على قتل فتاة تقاربه سنا، مغرب اليوم السبت، بباب الرحى قرب ساحة الهديم بالمدينة العتيقة لمكناس، بعد أن أصابها باستعمال السلاح الأبيض إصابات بليغة في مختلف أنحاء جسمها.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة حاول وضع حد لحياته مباشرة بعد اقترافه لفعله الجرمي عن طريق تجرع مادة سامة، نقل على إثر ذلك إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي الإسعافات الضرورية.

وكشفت مصادرنا أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المتهم كان على علاقة عاطفية بالفتاة الضحية، مبرزة أنه أقدم على ارتكاب جريمته في حقها انتقاما منها بعد أن تخلت عنه وارتبطت بشخص آخر.

وقد فتحت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن مكناس تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، ووضعت المتهم تحت المراقبة الشرطية داخل مستشفى محمد الخامس حيث يتلقى العلاج، فيما تم وضع جثة الهالكة بمستودع الأموات بالمستشفى ذاته قصد إخضاعها للتشريح الطبي.