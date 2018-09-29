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الرئيسية | حوادث | شاب يقتل فتاة ويحاول الانتحار وسط مكناس

شاب يقتل فتاة ويحاول الانتحار وسط مكناس

شاب يقتل فتاة ويحاول الانتحار وسط مكناس
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 29 شتنبر 2018 - 22:00

علمت هسبريس أن شابا أقدم على قتل فتاة تقاربه سنا، مغرب اليوم السبت، بباب الرحى قرب ساحة الهديم بالمدينة العتيقة لمكناس، بعد أن أصابها باستعمال السلاح الأبيض إصابات بليغة في مختلف أنحاء جسمها.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة حاول وضع حد لحياته مباشرة بعد اقترافه لفعله الجرمي عن طريق تجرع مادة سامة، نقل على إثر ذلك إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي الإسعافات الضرورية.

وكشفت مصادرنا أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المتهم كان على علاقة عاطفية بالفتاة الضحية، مبرزة أنه أقدم على ارتكاب جريمته في حقها انتقاما منها بعد أن تخلت عنه وارتبطت بشخص آخر.

وقد فتحت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن مكناس تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، ووضعت المتهم تحت المراقبة الشرطية داخل مستشفى محمد الخامس حيث يتلقى العلاج، فيما تم وضع جثة الهالكة بمستودع الأموات بالمستشفى ذاته قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محترق السبت 29 شتنبر 2018 - 22:14
هذه هي آثار وتبعات الانحراف الأخلاقي في العلاقات بين الشباب والشابات ... بدأ المسلمون يجنون ويلاتها ومخلفاتها الثقيلة في المجتمع
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4
2 - حلالة 59 السبت 29 شتنبر 2018 - 22:17
اذن الخلل في الفصول القانونية التي تنصف المجرمين و لاسيما القتلة. مادام العبرة لا تعطى فعامل الخوف يبقى غائبا. و أي كان سيقدم على الفعل مدركا أنه لن يعدم و في يوم يطلق سراحه. و السؤال هنا أوجهه للمنادين بمناهضة تنفيد حكم الاعدام الذي لم ينفد أصلا. و ها هو القتل أصبح ساري المفعول حتى أصبح كموضة و يقتل الأبرياء كل يوم أمام مرأى الجميع و خصوصا المسؤولين
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3
3 - أجل انه أنا السبت 29 شتنبر 2018 - 22:18
عنوان في غير محله هدا ليس حب بل هو من نتائج سياسات الأنفتاح و التفقير
عندما يسمح لشاب و شابة بممارسات عاطفية خارج الأطار الشرعي تؤدي في أحسن الأحوال الى تعلق أحد الطرفين بالأخر أو كلاهما ببعض مع عدم توفير أي امكانيات للشباب من أجل الزواج و العمل و فتح بيت فأننا ننتج مجمع مفلس أخلاقيا مفلس عاطفيا و مفلس ماديا و كل هدا لا يؤدي سوى الى العنف و العنف المضاد أو الهجرة السرية أملا في تحسين الأوضاع ثم نأمر خفر السواحل بأطلاق النار على المهاجرين بكل بساطة أنتم تقولون للأربعين مليون شخص الممتلئون بكم هائل من الغضب و الحنق انفجروا و أضن أن الأمر ليس ببعيد و الأنفجار لن يبقي و لن يدر
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4
4 - مواطنة السبت 29 شتنبر 2018 - 22:23
لاحول ولا قوة الا بالله .ما الذي يجري لشبابنا هذه الايام ؟الهذا الحد اصبحت ارواحنا رخيصة؟تارة قتل وتارة انتحار.شيء مخيف لم نعد نسمع الا ما يثير الدهشة والمخاوف.
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5
5 - صويري السبت 29 شتنبر 2018 - 22:25
قيل قديما ومن الحب ما قتل لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ألطف بعبادك
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3
6 - amina السبت 29 شتنبر 2018 - 22:25
و من الحب ما قتل فليرحمها الله
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