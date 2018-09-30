إسبانيا تفكك شبكة لتهريب الكوكايين من المغرب

متابعة من خالد ملوك

نجحت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية في تفكيك منظمة إجرامية مختصة في توريد وتهريب مخدري الكوكايين والحشيش من المغرب بغرض توزيعهما بالعديد من المدن الأيبيرية، واعتقال أفرادها الـ13 الحاملين للجنسيتين الإسبانية والمغربية، خلال عمليات مداهمة وتفتيش همت مقرات إقامتهم.

وأفادت وكالة الأنباء "أوروبا بريس" بأن عناصر الأمن تمكنت من حجز 31 كيلوغراما من الممنوعات ومبلغ مالي بقيمة 8500 يورو وثلاثة مسدسات وذخيرة حية وسيارات رباعية الدفع وهواتف نقالة، أثناء عمليات البحث التي شملت مقرات سكن المعنيين بالأمر بمدن غاندياولامارتشوغيراوبيليرغارد التابعة لمحافظة فالينثيا شرق إسبانيا.

وتبعا للمصدر الإعلامي ذاته، فإن عناصر الشبكة يقومون بإخضاع نوع من الممنوعات لمعالجة كيميائية، ببلدية "Muro" بأرخبيل البليار، بهدف تحويلها إلى مواد مخدرة ذات تأثير أكبر، مشيرا إلى أن التحقيقات بدأت منذ شهر يونيو الماضي، بعدما ضبطت عناصر الأمن شخصا يشتبه في تورطه في مزاولة أنشطة غير مشروعة.

وزادت الوكالة أن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة أفلحت في تحديد هوية باقي العناصر المنتمية إلى العصابة، موضحة أن الموقوفين كانوا يقومون بتوزيع المهام والوظائف فيما بينهم بغية تفادي الوقوع في قبضة الأمنيين، خاصة أثناء عمليات إدخال المواد المخدرة وتعبئتها وتوزيعها اللاحق بباقي المدن.

وأشارت إلى أن المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و69 عاما، يواجهون تهما تتعلق بارتكاب جرائم ترويج وتهريب المخدرات والانتماء إلى منظمة إجرامية وحيازة الأسلحة بطريقة غير قانونية، موردةأنهم يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من المدعي العام، في انتظار استكمال مسطرة الاستنطاق التفصيلي.