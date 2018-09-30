سقوط من عربة فلاحية ينهي حياة عامل بميدلت

هسبريس من الرباط

فارق شخص في الثلاثينيات من عمره، صباح اليوم الأحد، الحياة بعد سقوطه من فوق عربة فلاحية يجرها جرار تقل العمال نحو ضيعة فلاحية لجني التفاح بمنطقة أيت الوسان الواقعة بضواحي زايدة بإقليم ميدلت، وفق إفادة مصادر محلية لهسبريس.

وأوضحت المصادر أن الضحية، المنحدر من منطقة أنفكو، كان على متن عربة مجرورة لنقل عمال الفلاحة، وقد مكانه بين الجرار والعربة المجرورة قبل أن تنزلق رجلاه ويسقط أرضا وتدهسه عجلات "الشاريو" ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحين.

وأضافت المصادر نفسه أن المعاينات الأولية، المنجزة من لدن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لزايدة، على جثمان الهالك بينت أنه تعرض للدهس على مستوى الرأس ورضوض في منطقة الارتطام من الأرض لحظة سقوطه، على حد قولها.

يذكر أن هذا الحادث استنفر السلطة المحلية والأمنية التي أشرفت، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لميدلت، في انتظار تعليمات النيابة العامة لإخضاعها للتشريح الطبي، أو تسليمها إلى الأسرة لمباشرة إجراءات الدفن.