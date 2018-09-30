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كُتّاب وآراء
إنزكان .. ليلة دامية بمستعجلات المستشفى الإقليمي
عاشت مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي في مدينة إنزكان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ليلة دامية، على إثر عراك بين مجموعة من الشبّان، استُعملت فيه أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، كما نال التخريب معدات بالمصلحة المذكورة.
واستنادا إلى شهود عيّان، فقد استقبلت المصلحة المذكورة شابا من آيت ملول تعرض إلى إصابات بمختلف أنحاء من جسده، من أجل رتق جروحه، وهي ناجمة عن تبادل الضرب والجرح مع جلسائه، ليتفاجأ بهم يلجون المستعجلات، حيث حولوها إلى ساحة للمواجهة والعراك.
الواقعة تسبّبت في خلق الهلع والخوف والرعب في أوصاف المرضى والأطر الإدارية والتمريضية والطبية بمستشفى إنزكان، حيث أفلح تدخّل عناصر الأمن الخاص في احتواء الوضع، قبل أن يتم إخطار السلطات الأمنية التي فتحت تحقيقا في النازلة، كما اهتدت إلى هوية الواقفين وراء الحادث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
واضح كذلك ..فكيف لايتم حضور الامن بسرعة عند وقوع الحادثة لماذا هذا التقاعس الامني؟!؟ فالصور تؤكد ان المعركة دامت طويلا داخل المستشفى بدون تدخل لرجال الامن ؟!؟هل الامن الخاص الذي لايتوفر على إمكانات الدفاع يمكنه ان يقاوم مثل هذه الحالات الاجرامية الخطيرة؟!؟ باختصار كان الله في عون المستضعفين بالمغرب ولهذا اصبح الجميع يريد هجرته...
المرء يدخل الى هناك صحة سلام و يخرج منقبض الشهية و التنفس ترافقه كوابيس يندم إثرها على الساعة البئيسة التي قضاها هناك...
اشعر بالفرح عنذما ارى بعض المعلمين بدؤا يشتغلون بضمير حتى في اقاصي البلاد النائية و اسعر بالحنق عنذما ارى لا مبالات الاطباء في المستشفيات...
قلت يوما لطبيب رئيس في مستشفى الغساني..لمااذا لا تنظمون الولوج الى المستعجلات..ان يتم توجيه كل زائر الى المصلحة التي تختص بحالته..فاصحاب الجروح يتم ت جيههم الى مصلحة رتق الجروح و اصحاب المغص الى مصلحة الجهاز الهضمي و اصحاب الحوادث الى مصلحة السكانير و الفحص الراديوي...فقال ان الاطباء يرفضون ان يشتغلو كلهم في نفس الوقت في المستعجلات و يقترحون ان يشتغل طبيب واحد او اثنين لكل المرضى.. وهذا قمة الكلخ.
كل هده الدماء و مزال على قيد الحياة .
لقد قلنا لكم بان عدميتكم وكرهكم الشديد لكل شيئ وتبخيسكم لكل المبادرات التي تقوم بها الحكومة لن يجلب لكم سوى الشر المطلق فشتان بين النضال بالفكر والعقل والحجة والدليل والنضال بأقوال الشارع وبما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من أفكار الزبالة المتخلفة البليدة التي لا تصنع سوى الفاشلين
الشعوب المتحضرة تصنع ناشئة وأبناء سعداء متفائلين ومنفتحين على المستقبل حتى في ظل الفقر وأنتم تكرسون عدميتكم في عقول أطفالكم لكي يكونوا فاشلين في حياتهم مثلكم ويصبحون مجرمين ومدمنين على المخدرات والإجرام !
الا يستوجب هذا إعلان حالة الطوارئ لأن شبابنا في خطر؟؟؟؟؟؟؟
لا تعليم ولا صحة ولا أخلاق ولا عمل ولا أي شيء إيجابي
*Ou sont les médias de tout ca?(cest vraiment répétitifs et il faut que les citoyens sachent ce qui se passent au urgences, les atrocités qui quoique boulversantes sont devenus monée courante!
يبدو أن المغرب بلدي العزيز يعيش في سيبة. القوي يأكل الضعيف مثل غابة يرتع فيه المجرمون صخبا و إجراما وسطوا وعراكا والأمن في سبات عميق .
والسجن بالنسبة لهؤلاء المجرمون مثل فندق يأكل ويشرب ثم يأتي العفو وتجد حليمة عادت لعادتها .
فنسأل الله الحفظ والسلامة .