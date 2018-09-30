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الرئيسية | حوادث | إنزكان .. ليلة دامية بمستعجلات المستشفى الإقليمي

إنزكان .. ليلة دامية بمستعجلات المستشفى الإقليمي

إنزكان .. ليلة دامية بمستعجلات المستشفى الإقليمي
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:20

عاشت مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي في مدينة إنزكان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ليلة دامية، على إثر عراك بين مجموعة من الشبّان، استُعملت فيه أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، كما نال التخريب معدات بالمصلحة المذكورة.

واستنادا إلى شهود عيّان، فقد استقبلت المصلحة المذكورة شابا من آيت ملول تعرض إلى إصابات بمختلف أنحاء من جسده، من أجل رتق جروحه، وهي ناجمة عن تبادل الضرب والجرح مع جلسائه، ليتفاجأ بهم يلجون المستعجلات، حيث حولوها إلى ساحة للمواجهة والعراك.

الواقعة تسبّبت في خلق الهلع والخوف والرعب في أوصاف المرضى والأطر الإدارية والتمريضية والطبية بمستشفى إنزكان، حيث أفلح تدخّل عناصر الأمن الخاص في احتواء الوضع، قبل أن يتم إخطار السلطات الأمنية التي فتحت تحقيقا في النازلة، كما اهتدت إلى هوية الواقفين وراء الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - خليلوفيتش الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:39
تخيلوا معي الحالة التي عاشوها المواطنون المصاحبين لاطفالهم الصغار و يرون هاته الحيوانات الآدمية تخيلوا معي بالله عليكم انا متأكد ان من كان موجودا من الأطفال سيبقى يعاني نفسيا طول حياته.
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26
2 - mhamed الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:39
أين أنت يا وزير الداخلية??? كل يوم تسقط ضحية وبنفس الطريقة وبنفس السلاح
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18
3 - ht.brahim الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:41
الصحة و التعليم و الامن. ثلاثة قطاعات صعبة صعبة صعبة.
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9
4 - simo danmark الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:43
شباب جاهل منحط منحل...لا حرمة للمستشفى ولا المرضى ولا العاملين بالمؤسسة....زيادة لا تدخل أمني سريع ولا مقاربات امنية....لاشى....أين هو الحموشي لانريد يوم تحسيسي من الشرطة.....نريد اجتثات ورم الاجرام.....لكن يبدو ان الأمن بعيد كل البعد في محاربة الجريمة.......الواقع
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16
5 - mmm الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:43
On dirait un abattoir des animaux
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17
6 - محمد الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:46
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم أصبحنا نعيش في غابة كيف سمح لهؤلاء المجرمين الدخول الى المستشفى حاملين السكاكين والسيوف الى أين نسير اللهم. لطفك يارب
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11
7 - حمدي الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:48
يسحابلي گُرْنة حتى قريت الموضوع
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11
8 - ايت الراصد:المهاجر الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:49
هذا مايمكن ان نسميه الانفلات الامني حقيقة ، وغياب مفهوم الدولة التي تحافظ على امن الأرواح
واضح كذلك ..فكيف لايتم حضور الامن بسرعة عند وقوع الحادثة لماذا هذا التقاعس الامني؟!؟ فالصور تؤكد ان المعركة دامت طويلا داخل المستشفى بدون تدخل لرجال الامن ؟!؟هل الامن الخاص الذي لايتوفر على إمكانات الدفاع يمكنه ان يقاوم مثل هذه الحالات الاجرامية الخطيرة؟!؟ باختصار كان الله في عون المستضعفين بالمغرب ولهذا اصبح الجميع يريد هجرته...
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7
9 - Hassan temara الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:49
C'est malheureux très malheureux même. on dirait gazza ou chatilla. il fallait utiliser les armes à feu de la part des policiers et finir avec ces vermines.. la justice marocaine est dépassée avec ses lois archaïques et hors zone
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5
10 - ادريس الوردي الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:50
بالله عليكم هل وصلت اخلاقياتنا الى مثل هذه السلوكيات المشينة.والله إننا سئمنا من مثل هذه التصرفات التي تحط من مستوانا مغاربة.
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5
11 - نورا الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:50
الى كل الساخطين على الاوضاع التي تعيشها البلاد ويرجعون السبب بالدرجة الاولى الى المسؤولين والحكومة ووو. التخلف الذي نحن فيه يرجع بالاساس الى شعب همه الوحيد زرع الخوف والهلع في صفوف الناس .شباب مخدر .شباب تافه .شباب جاهل كل همه الحريگ والتشرميل وتخريب ممتلكات الدولة من وسائل النقل والحدائق والادارات .على الشباب ان يصلح من نفسه اولا وان يرتقي السلالم الموصلة الى النجاح حتى يكون عنصر فعال وصالح في المجتمع انذاك يمكنه توجيه النقذ الى المسؤولين .
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10
12 - ابو ملاك الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:52
إنها السيبة بمفهومها الواسع انحن نعيش في مجتمع قائم بذاته ام في غابة الغلبة للقوي إنها أزمة أخلاق الحيوانات تهاجم عندما تكون جائعة وهؤلاء لم اقل الإنسان لان الإنسانية بعيدة عنهم. يهاجمون شبعى. نتمنى أن يكون الإعدام هو أخف العقوبة....
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6
13 - ممرض الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:52
راه لا يعقل تخدم فمتل هاد الظروف بدون حماية و لا تعويض عن الأخطار و طلب مني ندير خدمتي بتفان. راحنا نفسيا مدمرين. رجع المستشفى المكان لي كيفرغوا فيه المغاربة المكبوتات النفسية ديالهم. راه خاص يتوضع حد لهادشي و على الوزارة تحمل مسؤوليتها
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6
14 - .....لا غبار عليها الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:53
إبحث عن من يرخص لتصنيع وترويج الخمور في البلاد ومن يغض الطرف عن إشاعة حبوب الهلوسة والدعارة بل يشجعهما .عندها ستعرف من هو المسؤول الأول عن الكوارث في البلاد
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4
15 - هشام الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:53
ان فلات أمني خطير تعرفه المغرب في الأونة الأخيرة هل الدولة سبب الرئيسي كي لا نطالب بحقوقنا ؟
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16 - Amazighi الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:53
تماسيح تماسيح معارك ليس كالاخرى ،الموت من اجل البقاء..هذا هو الانسان المغربي ليس له مايفقده
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3
17 - 1مهاجر الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:54
لا حول ولا قوة الا بالله.من خلال الصورة افتكرت انها مجزرة للحيوانات. الناس اصبح سهل لها أن تسفك الدماء في هذا البلد من غير حق.
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18 - mosi. الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:01
زعما مناظر الرعب و الدماء المتناثرة في المستشفيات امر نادر....اجيو تشوفو المستشفى الجامعي بفاس.. ما ان تلج جناح المستعجلات حتى يصطدم انفك بتسونامي روائح كريهة قبل ان تشمئز عيناك من مناظر الدماء الملتصقة في كل شيء..من الجدران الى الكراسي و رائحة الافرازات البشرية الاخرى من مخاط( خنونة) الى بزاق الى بول اكرم الله قدركم...
المرء يدخل الى هناك صحة سلام و يخرج منقبض الشهية و التنفس ترافقه كوابيس يندم إثرها على الساعة البئيسة التي قضاها هناك...
اشعر بالفرح عنذما ارى بعض المعلمين بدؤا يشتغلون بضمير حتى في اقاصي البلاد النائية و اسعر بالحنق عنذما ارى لا مبالات الاطباء في المستشفيات...
قلت يوما لطبيب رئيس في مستشفى الغساني..لمااذا لا تنظمون الولوج الى المستعجلات..ان يتم توجيه كل زائر الى المصلحة التي تختص بحالته..فاصحاب الجروح يتم ت جيههم الى مصلحة رتق الجروح و اصحاب المغص الى مصلحة الجهاز الهضمي و اصحاب الحوادث الى مصلحة السكانير و الفحص الراديوي...فقال ان الاطباء يرفضون ان يشتغلو كلهم في نفس الوقت في المستعجلات و يقترحون ان يشتغل طبيب واحد او اثنين لكل المرضى.. وهذا قمة الكلخ.
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19 - عادل الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:03
السيبة والفوضى وانعدام الأمن يجب حل وزارة الداخلية ما دام أنها لا تسهر على أمن المواطنين
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20 - مواطن الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:04
وهد المجرمين عندهم سبعة ارواح
كل هده الدماء و مزال على قيد الحياة .
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21 - أبو صلاح الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:04
أقسم بالله العظيم لما رأيت الصورة الدامية وقبل قراءة العنوان. كيحساب لي البوطوار. مازال نشوفو العجب في هاد بلاد
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22 - عمر الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:04
الارهاب من نوع اخر اللهم الطف بنا
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23 - youssef الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:05
لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلاخ و الحيوانية في هاذ البلاد....
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24 - NOUMRI الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:07
من يرى هده الصور و الدماء تلطخ الأرض و الجدران يعتقد أن خنازير د. مرت من هنا ياربي السلامة المهم أن لا أحدة من الأطر الطبية و الأدارية و المرضى و العاملين بمصلحة المستعجلات لم بصب بأدى
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25 - موحا الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:15
أن هدا مايقع في بلادنا لا يطمئن بخير يجب على الحكومة إخراج الجيش إلى الشوارع ليساعدوا على الامن
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26 - ابو حديفة الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:16
الله المستعان على قلت التزام بالشرع
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27 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:17
الى هنا أوصلتنا الشعوبية والفكر الفاسد الذي تبنته الجماعات الكهنوتية وتجار الدين الى أن أصبحت العدمية أيديولوجية لدى الكثيرين من المرضى بالكراهية والبغض والحقد. يقضونه وقتهم البخس في مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق تحت مقالات الصحف الشعبوية والتي اصبح حتى الطفل المغربي يقتات منها ويستمد منها أفكاره وتلعب دور مهم في تربيته وصنع حتى اصبح الشباب يضن منسلخا عن الواقع الى درجة أنه يتخيل له بأننا نعيش في غابة لا ضوابط ولا قوانين فيها ويستبح حرمة المواطن في الشارع وممتلكات الناس بل ويتطاول حتى على مؤسسات الدولة
لقد قلنا لكم بان عدميتكم وكرهكم الشديد لكل شيئ وتبخيسكم لكل المبادرات التي تقوم بها الحكومة لن يجلب لكم سوى الشر المطلق فشتان بين النضال بالفكر والعقل والحجة والدليل والنضال بأقوال الشارع وبما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من أفكار الزبالة المتخلفة البليدة التي لا تصنع سوى الفاشلين
الشعوب المتحضرة تصنع ناشئة وأبناء سعداء متفائلين ومنفتحين على المستقبل حتى في ظل الفقر وأنتم تكرسون عدميتكم في عقول أطفالكم لكي يكونوا فاشلين في حياتهم مثلكم ويصبحون مجرمين ومدمنين على المخدرات والإجرام !
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28 - Mohamed Tantani الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:17
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الا يستوجب هذا إعلان حالة الطوارئ لأن شبابنا في خطر؟؟؟؟؟؟؟
لا تعليم ولا صحة ولا أخلاق ولا عمل ولا أي شيء إيجابي
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29 - خديجة الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:18
وقال ليك لا للتجنيد.بحال هادوا لاش يصلاحوا اصلا.انهم عناصر ضارة ان لم تضر المجتمع لا تنفعه.أسيادهم يدرسون ليل نهار من الأجل الارتقاء بالبلاد للاحسن وهم يعيثون فيها فسادا.من كثرة التجهيزات الطبية وجودتها خربتوها وكسرتوها المتضرر هو المواطن المسكين مستشفياتنا زينة وانتم زدتوها رونقا.فين ما درنا نلقاو السيوف والسكاكين.والمسؤولين في سبات لاهم وفروا لنا الأمن في بلادنا ولا هم تركونا نغادرها بسلام.
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30 - المصطفى الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:19
ايها المواطنون ان الوطن في خطر .
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31 - حلا الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:22
وهل هناك هاجوج وماجوج أكثر وحشية من هؤلاء؟هاهي العينة مما هو منتشر بالمجتمع الآن.هؤلاء هم من يندس في الاحتجاجات والحراكات ويبثون الرعب والفوضى ويخربون الممتلكات العامة والخاصة ويدعون انهم مناضلين.لابد من تطهير المجتمع من هذه الحثالة التي لاهم لها سوى الفوضى وزعزعة أمن المواطنين.على الدولة تقوية جهاز الأمن وتأهيله عسكريا وليس فقط أمنيا.ويجب إعادة النظر في قوانين العقوبات وجعلها أكثر قسوة وصرامة.كما يعاد النظر في السجون وجعلها إصلاحية وعقابية وليس مؤسسات فندقية لاستجمام المجرمين.التعجيل بإصلاح التعليم ودعم التعليم المجاني وتقويته.الجانب الأمني اليوم أصبح أولوية لتنقية المجتمع من هذه الوحوش الضارية.
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32 - نبيل الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:22
أصبحنا نعاني في هذا البلد من أزمى أخلاقية ليس لها مثيل، وهذا سببه اهمال التعليم من طرف النخبة السياسية المسييرة للبلاد.
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33 - حسن الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:24
عيب او عار نتقتلو حنا بنتنا او ندفعو علي فلسطين
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34 - مدير شركة الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:25
حماية موظفي الدولة المرابطين ليست موكولة إلى عناصر الامن الخاص بل بات واجبا على السيد وزير الصحة خلق مشروع حماية موظفيه بشراكة مع وزارة الذاخلية من أجل خلق مهمة المداومة لرجال الأمن الوطني بكل مستشفيات ومراكز الممكلة
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35 - coach703 الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:26
*Avons nous un service de sécurité dans nos hopitaux publiques(meme les CHU)
*Ou sont les médias de tout ca?(cest vraiment répétitifs et il faut que les citoyens sachent ce qui se passent au urgences, les atrocités qui quoique boulversantes sont devenus monée courante!
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36 - بلد الأمن والآمان الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:26
لا أدري ما في الصورة هل قسم المستعجلات أم مجزرة مخصصة لذبح الحيوانات .
يبدو أن المغرب بلدي العزيز يعيش في سيبة. القوي يأكل الضعيف مثل غابة يرتع فيه المجرمون صخبا و إجراما وسطوا وعراكا والأمن في سبات عميق .
والسجن بالنسبة لهؤلاء المجرمون مثل فندق يأكل ويشرب ثم يأتي العفو وتجد حليمة عادت لعادتها .
فنسأل الله الحفظ والسلامة .
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37 - mayssa الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:26
يا ربي تلطف بنا واش هد الشي صحيح بلي راه في المغرب!!!!!
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38 - wood الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:30
هذه نتيجة السياسات المخزنية الفاشلة أو بالأحرى الممنهجة لتخريب المجتمع عبر عقود من التدمير و التكليخ انتجيت اجيال من المنحرفين و الفاشلين و المحبطين يقتل بعضهم بعضا أو ينتحرون او يشعلون النار في أجسادهم ، و الرابح دائما هو المخزن الذي يتخلص منهم في النهاية بطريقة أو بأخرى ، ليتمكن هو ازلامه من نهب البلد لصالح اسياده و أولياء نعمته في الغرب دون أن يزعجه أحد !!!
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39 - عزيز الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:30
يا رب انا لا نسألك رد القضاء و لكن نسألك اللطف فيه......انها الكارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى حلت بالمغرب ..لا تمر ساعة الا و سمعنا عن قتل و اغتصاب و سرقة....الشعب لم يعد له شيء يخاف عليه أو من أجله في هاته البلاد. الكل يريد الفرارمنها أش هاد المصيبة ولينا عايشين فيها ...هاته سياسة الدولة العقيمة فيا مسؤولينا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبو
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