إنزكان .. ليلة دامية بمستعجلات المستشفى الإقليمي

رشيد بيجيكن من أكادير

عاشت مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي في مدينة إنزكان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ليلة دامية، على إثر عراك بين مجموعة من الشبّان، استُعملت فيه أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، كما نال التخريب معدات بالمصلحة المذكورة.

واستنادا إلى شهود عيّان، فقد استقبلت المصلحة المذكورة شابا من آيت ملول تعرض إلى إصابات بمختلف أنحاء من جسده، من أجل رتق جروحه، وهي ناجمة عن تبادل الضرب والجرح مع جلسائه، ليتفاجأ بهم يلجون المستعجلات، حيث حولوها إلى ساحة للمواجهة والعراك.

الواقعة تسبّبت في خلق الهلع والخوف والرعب في أوصاف المرضى والأطر الإدارية والتمريضية والطبية بمستشفى إنزكان، حيث أفلح تدخّل عناصر الأمن الخاص في احتواء الوضع، قبل أن يتم إخطار السلطات الأمنية التي فتحت تحقيقا في النازلة، كما اهتدت إلى هوية الواقفين وراء الحادث.