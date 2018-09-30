الأمن يوقف جانحين روعوا عين هارون بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

أفلحت مصالح ولاية أمن فاس في توقيف مشتبه في تورطه في واقعة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير ومحاولة الاختطاف، التي جرت بمنطقة عين هارون.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه واثنين من شركائه، اللذين كانوا في حالة تخدير متقدمة، بتعريض مجموعة من الضحايا لاعتداءات جسدية بالسلاح الأبيض، فضلا عن إلحاق خسائر مادية بسيارة إسعاف ومحاولة اختطاف طفلة قاصر، قبل أن يتم توقيفه من قبل عناصر الشرطة التي حلت على الفور بمكان الاعتداء.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فيما تتواصل الأبحاث الميدانية المكثفة من أجل توقيف باقي شركائه بعد أن تم تحديد هوياتهم.

وكانت مواجهات دامية اندلعت ليلة السبت الأحد بين جانحين بمنطقة عين هارون بفاس، وتحديدا بحي الأمل المعروف بحي 45، باستعمال الأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بالمدينة ذاتها، أحدهم وصفت حالته بالحرجة جدا.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس بالحي المذكور، فإن المشتبه فيهم بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية روّعوا ساكنة الحي وهم يجوبون الشارع العام مدججين بالأسلحة البيضاء.

وقد أعلنت حالة تأهب قصوى في صفوف العناصر الأمنية التي حلت بكثافة بعين المكان، وتمكنت من إعادة استتباب الأمن بالمنطقة، وأطلقت حملة تمشيطية لتعقب المتورطين قبل أن توقفهم.

كما شهد الحي المذكور، صباح اليوم الأحد، تنفيذ اعتداء باستعمال السلاح الأبيض على صاحب محل بيع الحليب ومشتقاته، رجحت مصادر الجريدة أن يكون مرتكبوه على علاقة بالمشتبه فيهم بالتسبب في اندلاع أحداث ليلة أمس، مبرزة أنهم عمدوا إلى تخريب تجهيزات المحل التجاري المذكور قبل أن يلوذوا بالفرار.