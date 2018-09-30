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الرئيسية | حوادث | رسائل إلكترونية توقع بشخص في قبضة أمن الرباط

رسائل إلكترونية توقع بشخص في قبضة أمن الرباط

رسائل إلكترونية توقع بشخص في قبضة أمن الرباط
هسبريس من الرباط
الأحد 30 شتنبر 2018 - 17:26

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالرباط من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، من أجل الاشتباه في تورطه في توجيه رسائل إلكترونية تحمل تهديدات في حق المسؤولة عن معهد ثقافي أجنبي بالمغرب.

توقيف المشتبه فيه تم بمنزله بمدينة القنيطرة، وجاء تتويجا للأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية فور توصلها بشكاية الضحية، التي تلقت بتاريخ 24 شتنبر الجاري رسالة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن تهديدات صريحة في حقها.

المعطيات الأولية للبحث بينت أن المشتبه فيه، الذي بدت عليه أعراض الخلل العقلي لحظة توقيفه، قبل أن تنفيها الخبرة الطبية التي أخضع لها لاحقا، قام عمدا بتهديد المعنية بالأمر بسبب ما اعتبره تجاهلا منها لطلبات التوظيف التي سبق وأن تقدم بها للمؤسسة الثقافية التي تديرها.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء إجراءات البحث التي أخضع لها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - شكاية الأحد 30 شتنبر 2018 - 18:20
هدا التعليق بمثابة شكاية مستعجلة للمسؤولين حول تظلم ومعاناة ساكنة درب ليهودي بمرس سلطان زنقة بومدين الغوتي من شخص يروع السكان ليل نهار ويبيت في الحي ويدعي أنه مجنون ولا احد يجرء على الكلام مخافة من إخوته دوو السوابق فالمواطن لا يعرف الراحة أو النوم في هدا الحي بكثرة نواح وصراخه وايداء المارة فالمرجو من المسؤولين إيجاد حل لهذه المشكلة وإنقاذ الناس المظلومين من هدا الوحش الآدمي للتذكير فعدة مراة تقوم الشرطة باقتياده للمخفر في الصباح وفي المساء تجده في الحي بحجة أنه مختل فالساكنة تعاني مند 4سنوات لدرجة أنها تريد الرحيل من الحي فهو ملقب ببوبي اسمه خالد. انشري هسبريس لك الفضل وشكرا
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2 - الأمن العفريتي السليماني الأحد 30 شتنبر 2018 - 18:24
عجيب أمر السرعة في حل أصعب الشيفرات من طرف فرقة الامن المعلوماتي التي تنضوي تحت لواء الحموشي.... المرجو إسناد ملف 17 مليار المحروقات و 50 مليار التعليم لهذه الفرقة بالذات... طاحت و جبرناها.... تحية للأمن الوطني و أنصحكم في حالة العثور على هذه العفاريت عدم إخضاعها للخبرة الطبية... راه الأدوات المستعملة في هذه الخبرة تقدر تكولا من شدة و حدة و شراهة مرض هذه العفاريت.... المرجو النشر.
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3 - مرة أخرى الأحد 30 شتنبر 2018 - 18:56
للمعلقين التافهين الذين سيتسابقون لتأويلات ساذجة.الأجنبية لن تتهاون في حقها أسرعت بتقديم الشكاية وربما وراتهم العين الحمرا يتحركو يديرو خدمتهم.هؤلاء لايلعبون غادي تقلب عليهم الكوميسارية.وهذا إرهابي دعشوش جاهز يهدد لانه لم يقضي مصلحته وسينتقم مالم يجد من يردعه.
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