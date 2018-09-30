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كُتّاب وآراء
رسائل إلكترونية توقع بشخص في قبضة أمن الرباط
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالرباط من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، من أجل الاشتباه في تورطه في توجيه رسائل إلكترونية تحمل تهديدات في حق المسؤولة عن معهد ثقافي أجنبي بالمغرب.
توقيف المشتبه فيه تم بمنزله بمدينة القنيطرة، وجاء تتويجا للأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية فور توصلها بشكاية الضحية، التي تلقت بتاريخ 24 شتنبر الجاري رسالة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن تهديدات صريحة في حقها.
المعطيات الأولية للبحث بينت أن المشتبه فيه، الذي بدت عليه أعراض الخلل العقلي لحظة توقيفه، قبل أن تنفيها الخبرة الطبية التي أخضع لها لاحقا، قام عمدا بتهديد المعنية بالأمر بسبب ما اعتبره تجاهلا منها لطلبات التوظيف التي سبق وأن تقدم بها للمؤسسة الثقافية التي تديرها.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء إجراءات البحث التي أخضع لها.