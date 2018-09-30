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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة شابة يستنفر الشرطة بآيت ملول

العثور على جثة شابة يستنفر الشرطة بآيت ملول

العثور على جثة شابة يستنفر الشرطة بآيت ملول
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 30 شتنبر 2018 - 21:04

باشرت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية أمن آيت ملول، اليوم الأحد، تحرياتها من أجل الوصول إلى شخص، حُدّدت هويته، عقب العثور على شابة، في عقدها الثالث، جثة هامدة وسط إحدى البيوت في حي "أسايس" بمدينة آيت ملول.

وأورد شهود عيان أن المصالح الأمنية التي تُحقق في الواقعة اكتشفت آثار عنف على جثة المفارقة للحياة، التي كانت تشتغل قيد حياتها نادلة بإحدى المقاهي الشعبية بالمدينة.

وأضافت المصادر ذاتها أن ليلة ماجنة جمعت الشخص المبحوث عنه والفتاة الهالكة، مرجحة أن يكون خلاف نشب بينهما، تبادلا خلاله الطرفان الضرب والجرح، وأفضى إلى وفاة الشابة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بتوجيه جثة الفتاة صوب مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي للوصول إلى الأسباب الحقيقية للوفاة، وبتعميق الأبحاث من أجل الوصول إلى خليل الضحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - المريني الأحد 30 شتنبر 2018 - 21:19
جريمة بعد جريمة بعد جريمة يا لطيف أين وصلنا المرجو اصلاح التعليم بطبع مقررات تدخض العنف والجريمة و تكرس الأخلاق أما بغررة التعليم فهذه نتيجتها .
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2 - موحا الأحد 30 شتنبر 2018 - 21:27
لا يمر يوما في بلادنا ولا تسمع جريمة قتل لهدا نطلب من الدولة أن تعمل على محاربة الجريمة كما تعمل على محاربة الإرهاب ونتمنى أن يمر يوم بلا جريمة
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3 - عبدالله الأحد 30 شتنبر 2018 - 21:40
هاد الناس اي تا يخلطو شعبان مع رمضان راه تا يخرجو السلوكا في الرأس ، اش جاب التعليم والجريمة ، راهم في المدارس ويعنفون الأساتذة ، رآها تربية الزنقة او الوالدين ما ربيينش ختى هما او كون راه اولادهم مربيين بلا قراية.
هاذا هو الجهل او الهدرا الخاوية .
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7
4 - أنا المريني الأحد 30 شتنبر 2018 - 21:53
بالعكس التعليم السليم ينشئ جيلا متسامحا و وواعيا زد عليه التعليم الجيد يضمن لك مستوى معيشي جيد فتنسى الجريمة والعنف زد عليه أن هناك دراسة أمريكية بينت أن كل سنة تعليم زائدة تنقص نسبة من الجريمة حسن معلوماتك قبل ما تفهم او قل الله أعلم.
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