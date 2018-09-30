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كُتّاب وآراء
العثور على جثة شابة يستنفر الشرطة بآيت ملول
باشرت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية أمن آيت ملول، اليوم الأحد، تحرياتها من أجل الوصول إلى شخص، حُدّدت هويته، عقب العثور على شابة، في عقدها الثالث، جثة هامدة وسط إحدى البيوت في حي "أسايس" بمدينة آيت ملول.
وأورد شهود عيان أن المصالح الأمنية التي تُحقق في الواقعة اكتشفت آثار عنف على جثة المفارقة للحياة، التي كانت تشتغل قيد حياتها نادلة بإحدى المقاهي الشعبية بالمدينة.
وأضافت المصادر ذاتها أن ليلة ماجنة جمعت الشخص المبحوث عنه والفتاة الهالكة، مرجحة أن يكون خلاف نشب بينهما، تبادلا خلاله الطرفان الضرب والجرح، وأفضى إلى وفاة الشابة.
وأمرت النيابة العامة المختصة بتوجيه جثة الفتاة صوب مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي للوصول إلى الأسباب الحقيقية للوفاة، وبتعميق الأبحاث من أجل الوصول إلى خليل الضحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
هاذا هو الجهل او الهدرا الخاوية .