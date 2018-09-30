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الرئيسية | حوادث | "باربي المغرب" تطلب الصفح بعد حادثة مميتة‎

"باربي المغرب" تطلب الصفح بعد حادثة مميتة‎

"باربي المغرب" تطلب الصفح بعد حادثة مميتة‎
هسبريس من الرباط
الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:30

عممت عارضة الأزياء ملكة الجمال "نهيلة. أ"، المعروفة بـ"باربي"، صورا لها ببيت عائلتي الشابين الذين دهستهما بسيارتها بأحد شوارع مراكش نهاية شهر يوليوز.

وقد انتقلت عارضة الأزياء، المقيمة في الإمارات، رفقة أفراد عائلتها، اليوم الأحد، إلى بيتي الهالكين البالغين قيد حياتهما 20 سنة و23 سنة لتقدم واجب العزاء وتطلب الصفح.

ورقنت "باربي" على صفحتها بـ"أنستغرام" قائلة: "اليوم نفسيتي ارتاحت من بعد ما جلست وتسامحت مع عوائل الوليدات لي توفوا الله يرحمهم"، وأضافت معلقة على صورة أخرى: "هذه العوائل ديال الوليدات، الحمد لله من تصفات الخواطر والقلوب".

وكانت عارضة الأزياء قد تسببت في مقتل شابين دهسا، ليأمر قاضي التحقيق بإيداعها سجن لوداية ضواحي مراكش، بعدما قرر متابعتها رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة "القتل غير العمد والسرعة المفرطة وعدم المناورة"، قبل أن تقرر المحكمة متابعتها في حالة سراح.

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