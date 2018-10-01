تفكيك عصابة متخصصة في السرقة تحت التهديد‎

هسبريس من الرباط

أفلحت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية 12 بمراكش في تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

عملية التوقيف جاءت على إثر تلقي مصالح الأمن شكاية بشأن سرقة دراجة نارية مقرونة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض ضد أربعة جناة مجهولين، تم تحديد هوية اثنين منهم وتوقيفهما متلبسين بحيازة الدراجة بحديقة منزل أحدهما، قبل أن يتم عرضهما على الضحية الذي أكد أن الدراجة هي نفسها موضوع السرقة وأن الموقوفين هما من عرضاه للسرقة.

وقد تمت إحالة الموقوفين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل عرضهما على أنظار العدالة.