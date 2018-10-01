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الرئيسية | حوادث | تفكيك عصابة متخصصة في السرقة تحت التهديد‎

تفكيك عصابة متخصصة في السرقة تحت التهديد‎

تفكيك عصابة متخصصة في السرقة تحت التهديد‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 10:45

أفلحت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية 12 بمراكش في تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

عملية التوقيف جاءت على إثر تلقي مصالح الأمن شكاية بشأن سرقة دراجة نارية مقرونة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض ضد أربعة جناة مجهولين، تم تحديد هوية اثنين منهم وتوقيفهما متلبسين بحيازة الدراجة بحديقة منزل أحدهما، قبل أن يتم عرضهما على الضحية الذي أكد أن الدراجة هي نفسها موضوع السرقة وأن الموقوفين هما من عرضاه للسرقة.

وقد تمت إحالة الموقوفين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل عرضهما على أنظار العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - tangerois الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 11:11
On doit les applaudir parce qu'ils ont fait leur boulot !!!!
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7
2 - محمد الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 11:29
هذه السينما كلها من أجل أن يقيم المتهمين أسبوعا واحدا في السجن من أكل وشرب ومسامرة مع الرفاق في إستهلاك الحشيش وبعد ذلك سيخرج من السجن لينتقم من الضحية شر إنتقام ثم البحث عن ضحية أخرى وهكذا دواليك٠٠الله يرحم أيام لما كان المتهم حين يينقل للسجن يحلق شعر رأسه بالكامل ثم تلبس له ملابس السجن الزرقاء اللون وبمجرد ظهور أول خيوط الفجر ينقل السجناء للعمل في تكسير الحجارة في الجبال الصخرية، هاديك الساعة لم يكذب من قال أن فلان دخلوه الحبس باش يتربى، أما فقد علمت أن السجناء في المغرب يتجولون في السجن بألبسة الأديداس وأحذية النايك وتسريحات اللاعب رونالدو والإفتخار بينهم بأخر صيحات الأيفون
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