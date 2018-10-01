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الرئيسية | حوادث | وفيات وإصابات وناجون في انقلاب "قوارب حراكة" بشاطئ القنيطرة

وفيات وإصابات وناجون في انقلاب "قوارب حراكة" بشاطئ القنيطرة

وفيات وإصابات وناجون في انقلاب "قوارب حراكة" بشاطئ القنيطرة
هسبريس-عبد السلام الشامخ
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:00

في حادث مأساوي جديد، لم تنكشف بعد خيوط تفاصيله كاملة، لفظ شاطئ "الشليحات"، التابع لجماعة "المناصرة"، الواقعة في أحواز القنيطرة، جثة طفلٍ قضى نحبه غرقاً بعدما حاولت عائلته الصغيرة المكونة من أب صيادٍ وأمّ وابنين آخرين ركوب البحر أملاً في الوصول إلى الضفة الأخرى، قبل أن ينقلبَ قاربها الصغير في الساحل المقابل للقرية؛ فيما نجا باقي أفرادها بأعجوبة من موتٍ محقق.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس فإن "الحادث وقع نهاية الأسبوع الماضي، بعدما انقلب قارب تقليدي مخصص للصيد قبالة ساحل "بنمنصور"، بالمحاذاة مع منطقة أحواز التابعة ترابياً لإقليم القنيطرة".

وأضافت المصادر أن "القارب كان يقل عائلة تضمُّ رب الأسرة، وهو صياد صاحب القارب، بالإضافة إلى زوجته وأبنائه الثلاثة، قضى واحدٌ منهم نحبه غرقاً بعدما انقلب القارب على بعد أمتار قليلة من مكان انطلاقه".

وأضافت المصادر ذاتها أن "القارب انطلق من قرية محاذية لجماعة بمنصور الساحلية، وكان يقلُّ عائلة تضمُّ رب الأسرة وزوجته، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال (بنتٌ وطفلين)"، مردفة بأنه "في وقت كان يهمُّ القارب بالانطلاق، التحق به عدد من "الحراكة"، وصعدوا إليه، لينقلب بعد انطلاقه مباشرة، على بعد أمتار قليلة من مكان مغادرته".

وفور علمهم بالحادث هرع أفراد الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى مكانه، حيث تم نقل المصابين والناجين إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة لتلقي العلاج.

ونقلت مصادر حقوقية أن قارباً آخر كان يقلُّ مهاجرين مغاربة انطلق من شاطئ الشليحات نواحي المدينة قبل أن ينقلب بالقرب من شاطئ مولاي بوسلهام؛ فيما انقلب قارب ثالث كان قد انطلق من شاطئ سيدي بوغابة في الشاطئ نفسه بسبب كثرة "الحراكة" الذين كانوا على متنه، ما خلّف إلى حد الآن وفاة شاب يقطن بقصبة مهدية.

وكتب أحد أقارب "الحراكة": "أؤكد للجميع نبأ وفاة شقيقي غريقا ليلة أمس إثر محاولة للهجرة السرية بعد انقلاب القارب ضواحي شاطئ مهدية".

وأضافت المصادر ذاتها أن "القارب انطلق نهاية الأسبوع الماضي من منطقة قريبة من قرية "أولاد المهدي" بجماعة بنمنصور الساحلية، وكان يقل عدداً من المرشحين للهجرة السرية، أغلبهم ينتمون إلى جماعات قريبة من منطقة المهدية، وكان يضم أفراداً من عائلات مختلفة، تنتمي معظمها إلى القرية نفسها"، مشيرة إلى أن "القارب كان يقل العشرات من الشباب".

وتعدُّ منطقة أولاد المهدي القريبة من جماعة بنمنصور أحد أهم معاقل "الحراكة" الذي يتوافدون من قرى قريبة من الساحل قصد الهجرة صوب أوروبا عبر الساحل الأطلسي. وقد كان شاطئ "بنمنصور" لفظ خلال الشهرين الماضيين جثث 4 مهاجرين مغاربة، من بينهم امرأتان، قضوا نحبهم غرقاً إثر انقلاب قاربهم الصغير في الساحل المقابل للقرية؛ فيما نجا أكثر من 18 شخصاً، بعدما تمكنوا من بلوغ ساحل "بنمنصور" سباحةً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مواطن الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:09
هذا نتيجة الجهل و التهور .لا يمكن الهجرة من هذه المناطق .
الهجرة تكون من مدن الشمال القريبة من السواحل الاسبانية .
هذا انتحار وليس بحريك
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97
2 - nourdine الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:13
يجب التدخل الفوري للملك وإلا فلن يبق مغربي على قيد الحياة
البلاد مابقا تا واحد راضي على الوضع والقضية واصلات بينا العضم...و إلا أتكون نقيلابات خطيرة ومغايتحكم فيها تا واحد, الشباب تايضيع الوقت خيابت...لنا الله وصافي
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100
3 - حمزة الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:17
لا حول ولا قوة إلا بالله .
إلى متى ستستمر هذه المعاناة
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51
4 - أمين الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:18
الهجرة لا تكون لا من الشمال ولا من أية منطقة، هذا تهور ولا بعده تهور مع كامل الأسف، والمستفيد الأول هم من يبيعون الوهم للحراكة، ويستغلون أموالهم
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27
5 - تماسينت المنسية alhoceima rif الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:20
اسباب ديال هاد المئاسي والمصائب هو الفقر المدقع والتهميش ونهب ثروات الشعب المغربي المغلوب على امره ويجب على اعلى رئيس في الدولة ان يتدخل قبل يفوت الفوت راه هادشي مكيبشرش بخير.
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39
6 - خريبكي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:21
المغرب في منعرج خطير... ولا تلوح في افق المستقبل اي بوادر الخير والفرج
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32
7 - البنصر عنصر الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:21
لاللخلعة نعم للحريق الشرعي فارض الله واسعة لتهاجروا فيها اذا كثر الظلم
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18
8 - طنجاوي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:29
يا ترى من السبب في تردي الاوضاع لهذه الدرجة ؟ لا ولن الوم الحراكة او الشباب اذا قرروا الهجرة .. ولكن سألوم حكام البلاد لإهمالهم هذه الطينة من الشعب التي تتهافت لتعمل وتجد ..
في فرنسا سيدخل قانون جديد السنة القادمة وهو تكوين الشباب من 19 سنة الى 25 العاطلين عن العمل والدراسة .. واجبارهم عن خوض تكوين ودراسة في مجالات متعددة .. عكس المغرب الذي فشل في تدبيره لامور الشباب وفرض عليهم التجنيد
يا ترى بماذا سينفعهم هذا التجنيد .. والكل ليس مستعد لأن يدافع عن من اهملوه وقتلوه وهو حيا
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4
9 - حراك قديم الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:30
الى كل الوزراء و البرلمانيين و العمال و الباطرونات الشعب المغربي امانة في عنقكم و ووضعه الماساوي وزر على رقابكم لانكم اديتم القسم و حلفتم اليمين بان تكونوا عند حسن ظن المواطنيين و لكن نرى العكس نرى الا المصالح بينكم و لعائلتكم و المقربين لا تنمية لا برامج استعجالية لا محاسبة لا محاكمات الكل ينهب.نشفتوا البلاد الله ياخد فيكم الحق.الابناك اعلنت الافلاس المقاولات الصغيرة اصخابها في السجون المقاولات الكبيرة و الشركات القابضة تتمتع و تنفت سمومها و ساديتها على المستخدمين و العمال الصغار.ا تظنون ان الحياة ابدية و انا لا حساب و لا عقاب سنرى و سنرى لابد للقيد ان ينكسر يوما ما......
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10 - ali الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:34
الى متى سيفهم شباب هذا البلد ان من لم يعمل في بلده فلن يعمل في بلاد الاغراب .لا افهم من اين اتت فكرة الهجرة الجماعية .اكيد ليست الظروف التي اصبح يعاني منها شباب البلاد لانه هذا ليس بجديد علينا .احوال البلاد لاتسر منذ زمن بعيد .هذا اسميه تهور غير محسوب من شباب يبحثون عن الفرظوس الفير موجود حتى في اوروبا .ونما هي حب المغامرة من اجل لا شيء اما العبور والبقاء محتجز في قرية ما او الموت في البحر .
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11 - المالكي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:35
اللذين أرادوا أن يبيعوا الوهم للشعب و قاموا بإصلاحات في غير محلها و تعنتهم مازال يؤدي إلى نتائج وخيمة.
أما تداول صور لا محل لها من الإعراب فهي من باب الفتن.
نحمد الله على هذه البلاد كيفما كانت الأحوال.
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12 - ان تكون ابا ... صعب جدا !!!! الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:36
اباء غير مسؤولين ... على الأقل يأخد المغامرة وحده لا داعي ان يضحي بأولاده و عائلته .. كيف سيكمل حياته مع تأنيب الضمير اذا كان له ضمير...
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13 - محمد المغربي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:39
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
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14 - طارق الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:42
هذا انتحار وإلقاء بالنفس في التهلكة. يجب محاسبة من أركب الأطفال هذا المركب لأنه تعريض لحياتهم إلى الخطر . ثم إن الفقر ليس مبررا لذلك . الله هو المغني المعطي والمانع فليتحمل كل مسؤوليتها . من الصحابة من كان فقيرا يربط بطنه بالحصى من الجوع نحن نعيش كالملوك مقارنة بهم . إنه التنافس على الدنيا لا غير الذي يدفع الناس إلى هذا لا غير.
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15 - bezzaf !! الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:43
Le marocain crois toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Celui qui n’a pas réussi dans son pays ne réussira pas ailleurs. Veulent aller en Europe, qui ne veut pas d’eux, pour profiter de leurs aides sociales et non pas pour travailler. Le peuple est démoralisé par la profusion des fausses informations et la manipulation des médias à la recherche de cliques. Il y a du travail au Maroc, mais personne ne veut travailler … tout le monde veut le salaire, la voiture, w lkatiba, et de préférence pas loin du café où il a l’habitude de regarder les matchs du barca wlla real avec des amis kaytirou f l critique w nnamima
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16 - YLU الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:48
لقد بلغ السيل الزبى وتقاسمت الاحزاب الكعكة بمعية المختارين من القوم ولم يعد للشعب اي امل في تحسن الاوضاع اي الذي سرق شيء فقد سرقه بذون رجعة ولا امل يلوح بالافق وحتى لو افترضنا انك ستحصل على عمل فانك لن تنال على اكبر تقدير 5000 الاف درهم لن تشبع ولن تغني من جوع.
الحل الوحيد هو الهجرة لمن استطاع اليها سبيلا. ومن يهاب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر . اللهم قد بلغت
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17 - karim الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:49
البلد الوحيييد و اقولها و اعيدها البلد الوحيد الذي يمكن لمغريي العيش فيه معزز مكرم هو بلده المغرب .
يبحثون عن تغيير الوجهة اروبا ، و فهاد اروبا غاتفني حياتك و غاتلقاها دازت و نتا كاتسنا ذير وراقيك ، ديك البطاقة الوطنية و الباسبور و شهادة السكنى لي غاع ماكدرب ليها الحساب تولي تخمم فيهو و ذيع معاهوم واحد 10 سنوات و نتا تسنا فيهوم . خلاص تدوي على شي حاجة او تحل فمك او او ، داكشي غا نساه .
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18 - Moha الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:49
سلام اخوتي المغاربة
كما قال الاخ فوق هاذا انتحار ماشي حريك، لي بغا يخرج من مغرب هذه دول يمكن الذهاب إليها بدون تأشيرة و من بعد يحن الله ياك باغيين هير تخويو المغرب شدو طيارة ذهاب اياب لا طارة الفاتورة لن تبلغ أكثر 15000 درهم إلى البلدان البعيدة مثل البرازيل أو كوريا جنوبية أو هونغ كونغ و كل دول أفريقيا...
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