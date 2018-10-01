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الرئيسية | حوادث | النيابة العامة بتطوان تتابعُ محتجي "شهيدة الهجرة" في حالة اعتقال‬

النيابة العامة بتطوان تتابعُ محتجي "شهيدة الهجرة" في حالة اعتقال‬

النيابة العامة بتطوان تتابعُ محتجي "شهيدة الهجرة" في حالة اعتقال‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 17:00

قرّرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الاثنين، إحالة خمسة قاصرين على السجن المحلي بالمدينة ذاتها، على ذمّة الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب والفوضى التي عرفتها مدينة تطوان الجمعة الماضية عقب انتهاء المباراة التي جمعت المغرب التطواني بضيفه الكوكب المراكشي.

وشهدت شوارع مدينة تطوان احتقاناً شديداً إثر وفاة الشابة حياة، "شهيدة الهجرة السرية"؛ إذ قادَ عدد من المنتمين إلى فصيل "اللوس ماطا دوريس"، المشجع لفريق المغرب التطواني لكرة القدم، مسيرة احتجاجية حاشدة بشوارع المدينة من أجل المطالبة بمحاسبة المتسبّبين في وفاة الطالبة المغربية، وللتنديد بالوضع الذي يدفع الشباب المغربي إلى ركوب قوارب الموت، خاصة من منطقة الشمال.

وبادر المحتجون إلى تخريب الأغراس الموجودة في جنبات الطريق، ورمي الحواجز الحديدية وسط الطرقات، كما جرى إلحاق خسائر بسيارة أحد المواطنين التي كانت مركونة جانب الرصيف.

على خلفية تلك الأحداث، فقد أوقفت المصالح الأمنية أكثر من عشرة أشخاص معظمهم قاصرين؛ إلا أنها احتفظ فقط بتسعة منهم، ممن رصدتهم الكاميرات.

وفي السياق، أكد جابر بابا، المحامي بهيئة تطوان، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه "جرت إحالة خمسة قاصرين وأربعة بالغين في حالة اعتقال بعدما استمع لهم ممثل النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتطوان صباح اليوم الاثنين".

وأورد جابر أن "المتابعين كانوا من بين المحتجين الذين رصدتهم عدسات الكاميرا يقومون بأعمال عنف وسط مدينة تطوان، بعد انتهاء المباراة".

من جانبها، أفادت كريمة العياشي، رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق، بأن "مجموعة من المراهقين كانوا ملثمين ويرتدون لباساً أسود قاموا، يوم الجمعة الماضي بعد المباراة التي جمعت فريق الحمامة البيضاء بالكوكب المراكشي، بتحطيم عدد من السيارات تنديداً بمقتل حياة بلقاسم".

وأضافت الفاعلة الحقوقية أنها "لاحظت حضور أفراد من عائلات الموقوفين، الذين ظلوا ينتظرون خارج المحكمة أخبار أبنائهم".

وكانت صور نشرتها مواقع محلية أظهرت عشرات المحتجين يحملون أعلاماً إسبانية ويرفعون شعارات من قبيل: "باي باي يا بلادي، إسبانيا تنادي"، أي "وداعا بلادي، إسبانيا تنادي"، و"الشعب يريد من قتل حياة"، و"الشعب يريد الحركة فابور"، أي "الشعب يريد الهجرة السرية بالمجان"، إلى جانب شعار رُدّد باستمرار هو "بيبا إسبانيا"، أي "تعيش إسبانيا".

وكانت النقطة الفاصلة في مسار المسيرة، التي انطلقت من ملعب سانية الرمل في اتجاه شارع 10 ماي (قرب النافورة وسط المدينة) مباشرة بعد انتهاء المباراة، عندما عمل عدد غفير من الشباب على تحطيم بعض السيارات التي كانت مركونة على الرصيف. كما قام بعض المحتجين بتخريب واجهات المحلات التجارية بشارع الوحدة وشارع المسيرة وعبد الخالق الطريس وعدد من الشوارع الأخرى، بالإضافة إلى تخريب عدد من السيارات الخاصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مواطن الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 17:20
فرق كبير بين الاحتجاج و التخريب .
لن تتوقع من شعب جاهل و امي ان يقوم بالاحتجاج السلمي و المنظم.
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54
2 - mosi. الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 17:21
وأورد جابر أن "المتابعين كانوا من بين المحتجين الذين رصدتهم عدسات الكاميرا يقومون بأعمال عنف وسط مدينة تطوان، بعد انتهاء المباراة".
اذا بلا مزايدات من بعض العدميين.
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15
3 - مما يقع في مغربنا الحبيب الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 17:26
ألله يدير شي تاويل ديال الخير لهذه البلاد السعيدة
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52
4 - Mohammed bin abdellah الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 17:29
لا للعنف والتخريب ونعم للاحتجاج الموضوعي السلمي.
لا للفساد ونهب المال العام.
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63
5 - منير الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 17:29
يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاعتداء على الممتلكات و المواطنين الابرياء...الاحتجاج مشروع و لكن يكون بالطرق السلمية و القانونية
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43
6 - تفقير وتيئيس وهجرةقسرية الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 17:30
حكومتكم العاجزة والفاشلة و دكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة هي المسؤولة عن هاته الأحداث و هي السبب أيضا في انسداد آفاق العيش الكريم أمام  شرائح الشعب الكادح و المقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية و شبابه الذي فضل ركوب عباب الأمواج عبر قوارب الموت في هجرة قسرية غير مسبوقة في تاريخ المغرب هروبا وفرارا من جحيم البؤس و الفقر و الإقصاء و التهميش الممنهج الممارس ضده وعبر ترسانة سياسات التفقير و التجويع والقهر التراجع اللاشعبية التي أثقلت كواهلهم و أجهزت على حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية والاقتصادية في التشغيل والتعليم والصحة و السكن وغيرها من الخدمات المرفقية العمومية...
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-2
7 - عبدالرحمن الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 17:34
يا سادة يا كرام احتجوا و تضامنوا و حاربوا الفساد لكن بصورة حضارية دون التكسير أو العبث بالاماكن العامة لأنكم بتكسيرها تضعون أرضية للصوص لنهب المال العام تحت ذريعة إصلاح ما خربه المحتجون.
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20
8 - sinoh الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 17:39
واش الاحتجاج علي الشابة التي فارقت الخياة ام علي هزيمة الماط ام هو شغف الفوضى وشغب
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14
9 - Bida الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 17:39
les autorités font appel à des chamkaras qui intègrent le cortège de la manif pour foutre le bordel et cassé tout.ceci permet à la police d'avoir des arguments pour interdire les manifs et la sympathie des gens
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-10
10 - مدوخ الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 17:42
أظن أن مثل هؤلاء من الأحسن أن يهاجروا فهم عالة على المجتمع ،لايصلحون لشيء وستنتظرهم سجون إسبانيا
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10
11 - محمد الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 17:55
نحن المسؤولين عن كل ما يجري في بلدنا العزيز .نحن من صوتوا على الاحزاب التي تقود الحكومة.نحن من قدم هؤلاء السياسيين الفاشلين لقيادة المغرب,نحن من شجع ابنائنا وفلداة اكبادنا لركوب قوارب الموت ,نعم هده هي الحقيقة.يجب علينا محاسبة المسؤولين عن ما يقع في هده البلاد والسلام
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12 - مفتاح الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 17:55
ولماذا لم تتحرك النيابة العامة عندما يحرك مجلس جطوا تقارير الفساد ونهب المال المال العام . اليس هذا من المنكر . اليس نهب المنال العام باخطر من التخريب د لماذا يقدم الشعب للمحاكمات الصورية السياسية . ولا يقدم اليها اهل الفساد والريع . ؟؟؟؟
اسءلة نضعها لاصحاب العقول .
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13 - السكين وصل العظم الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 17:56
السكين وصل العظم ... لم يعد هناك شيء يصبر عليه المغاربة ،فالمغرب اصبح سجن مفتوح لابنائه انعدام فرص ، انعدام المساوات كثرة الظلم تفشي الظواهر السلبية : البطالة، الدعارة ، العنف ، الاجرام ، التشرميل ، الفساد كل شيء بك يا و طني اصبح لا معنى و الكل ضارب الطم و ساكت لذلك الكل يبحث عن الهجرة الى بلدان تصان بها كرامة الانسان و تعدد بها فرص البحت عن لقمة العيش وا سفاه على وطني !!!!!!!!!!
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14 - ولد حميدو الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 18:03
ادا لم تستخدم الدولة المقاربة الأمنية فإن ممتلكات المواطنين ستكون عرضة للتخريب و النهب اما الاحتجاج فعنده قوانين فحتى قطيع الأغنام تدخل للزريبة و تخرج بالوقت
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