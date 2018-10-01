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جمارك أكادير تحبط تهريب سجائر و"معسل"
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 18:05
تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للجمارك، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير، من إحباط محاولة لتهريب كمية من السجائر والتبغ المستعمل في تدخين الشيشة (المعسل).
بلاغ للمديرية الجهوية للجمارك، اليوم الاثنين، توصلت به هسبريس، أورد أن العملية التي قامت بها عناصر الفرقة المتنقلة أسفرت عن مصادرة 10 آلاف علبة سجائر من صنع أجنبي، كانت معبأة داخل علب كرطونية، كما جرى وضع اليد على كمية من مادة "المعسل" يصل وزنها 687،5 كلغ.
وأوضح البلاغ الجمركي أن البضاعة المهربة كانت معبأة على متن سيارة خفيفة قادمة من مدينة أكادير ومتجهة صوب مراكش.