فيضانات واد تساوت تودي بحياة طفل بالسراغنة

إبراهيم مغراوي

فتحت عناصر الدرك الملكي بجماعة العامرية قيادة بني عامر بإقليم السراغنة، اليوم الاثنين، تحقيقا أوليا لجمع المعطيات التي يمكن أن تفيد في توضيح حقيقة وفاة طفل في السادسة من عمره.

وقالت مصادر هسبريس إن الضحية لقي حتفه غرقا بواد تساوت المحاذي لدوار أولاد عياد جماعة العامرية قيادة بني عامر، والذي يعرف جريانا للمياه إثر الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المنطقة، بعد التساقطات المطرية الرعدية.

وانتقلت السلطة المحلية، رفقة رئيس الجماعة وفرقة من الدرك الملكي، إلى مكان الحادث، فور توصلهم بإشعار في الموضوع، ليشرفوا على انتشال جثة الطفل بمساعدة سكان الدوار المذكور.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي السلامة بمدينة قلعة السراغنة، لإخضاعها للتشريح الطبي قبل تسليمها إلى أهل الطفل.