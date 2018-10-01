500 درهم تورّط عون سلطة بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

ألقت مصالح الأمن التابعة لمفوضية القصر الكبير، مساء اليوم الاثنين، القبض على عون سلطة متلبسا برشوة قيمتها 500 درهم، بإحدى المقاهي الموجودة قرب مقر بلدية القصر الكبير.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الموقوف "إ. ز"، البالغ من العمر 30 سنة، حديث الالتحاق بالملحقة الإدارية الثالثة بحي السلام بصفته عون سلطة. وقد عمل عون السلطة على اشتراط 500 درهم كمقابل للتوقيع على وثيقة للربط الجماعي بالماء والكهرباء كان أحد المواطنين قد تقدم بها.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالملف اتصل بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، وبناء على تعليمات النيابة العامة جرى تسليم "المقدّم" المبلغ المالي أمام أعين رجال الأمن، ليتم إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على القضاء.