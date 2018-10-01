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الرئيسية | حوادث | 500 درهم تورّط عون سلطة بالقصر الكبير

500 درهم تورّط عون سلطة بالقصر الكبير

500 درهم تورّط عون سلطة بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 23:18

ألقت مصالح الأمن التابعة لمفوضية القصر الكبير، مساء اليوم الاثنين، القبض على عون سلطة متلبسا برشوة قيمتها 500 درهم، بإحدى المقاهي الموجودة قرب مقر بلدية القصر الكبير.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الموقوف "إ. ز"، البالغ من العمر 30 سنة، حديث الالتحاق بالملحقة الإدارية الثالثة بحي السلام بصفته عون سلطة. وقد عمل عون السلطة على اشتراط 500 درهم كمقابل للتوقيع على وثيقة للربط الجماعي بالماء والكهرباء كان أحد المواطنين قد تقدم بها.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالملف اتصل بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، وبناء على تعليمات النيابة العامة جرى تسليم "المقدّم" المبلغ المالي أمام أعين رجال الأمن، ليتم إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على القضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - إبراهيم الجديدة الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 23:35
أودي حكرين غير على موالين 500 درهم و200 درهم وسيرو شدو أصحاب الملاير وأصحاب الريع والمفيات ديال العقار واصحاب الصفقات المشبوهة وزيد وزيد
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17
2 - حسين الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 23:41
يبدو أن عون السلطة هذا عنده لوجه متاع الفقر والميزريا فأقل رشوة يطلبها عون سلطة لا تقل عن خمسة ألالاف درهم وهو فاضح نفسه وفاضح المغرب كامل على أجل خمسمائة درهم؟ هناك مثل يقول إن سرقت فإسرق جملا
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3
3 - جحا الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 23:43
لا نسمع عن تورط من يختلس الملابن فقط من الف درهم ااى تحت حتى المسكين محروم من حق الاختلاس
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7
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