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الرئيسية | حوادث | مبيد القوارض يرسل ثلاثينيا إلى "الإنعاش" بسطّات

مبيد القوارض يرسل ثلاثينيا إلى "الإنعاش" بسطّات

مبيد القوارض يرسل ثلاثينيا إلى "الإنعاش" بسطّات
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 04:45

نُقل شخص ثلاثيني، مساء الاثنين، على وجه السرعة عبر سيارة إسعاف تابعة لمصلحة الوقاية المدنية بسطات إلى قسم المستعجلات بمستشفى المدينة ذاتها، بعد تناوله مادة سامة تستعمل في إبادة القوارض، في محاولة منه لوضع حدّ لحياته.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الشاب الثلاثيني، الذي ينحدر من حي سيدي عبد الكريم "دالاس"، تناول المادة السامة في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة، لا تزال موضوع بحث من قبل عناصر الديمومة بأمن سطات.

وحسب مصادر طبّية، فإن الحالة الصحية للثلاثيني استدعت إحالته على قسم العناية المركزة، حيث لا يزال يتلقى العلاجات الضرورية، في انتظار استقرار وضعه الصحي.

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